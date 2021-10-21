شؤون فلسطينية

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت النيابة العامة تقريرها السَّنويَّ الحادي عشَرَ للعام 2020م، والمُتَضمِّنَ مُنْجزاتِ النّيابة العامّة الفنّيَّةَ والإداريّةَ، اسْتِنادًا لخُطَّتِها التَّنفيذيّة والتَّعديلات المُسْتحدثة عليْها لِمُواجهة التَّحدِّيات المفروضَة جَرّاءَ انْتِشارِ جائحة فيروس كورنا وإعلان حالة الطوارىء.

فقد باشرتِ النّيابةُ العامّةُ خلال العام المنصرم إجراءاتِها القانونيّةَ في (43506) قضايا تحقيقيّةٍ منها (35488) قضيّةً وردتْ خلالَ العامِ 2020 ، فيما بلَغَ عددُ القضايا المفصولةِ، من مجمَلِ القضايا الواردةِ والمدوَّرة من سنوات سابقة (32375) قضيّةً، أيْ ما نسبتُه (74,4%)، حيث بلغتْ نسبةُ المُحالِ إلى المحكمةِ من مُجمَلِ المفصولِ لدى النّيابةِ العامّةِ (89%)، فيما تمَّ حفظُ (11%) من مُجملِ القضايا المفصولةِ.

وتضمن التقرير مؤشِّرات خاصّة بالجرائِم الأشَدِّ خطورة، وهيَ القتل والمُخدِّرات، والسَّرِقة، حيث سجلَّت النّيابة العامّة خلال العام (35) قضيّةً، منها (17) قضيّةَ قتل عَمْد و (18) قضيّةَ قتل قَصْد، حيثُ بلغَ عدد الضّحايا (39) ضحيّة، فيما سجَّلتِ النّيابةُ العامّةُ خلالَ العام (1585) قضيّةَ مخدِّراتٍ فُصِلَتْ منها ما نسبته(91%) ، فيما بلغَ عددُ قضايا جرائم السَّرِقَة الواردةِ للنِّيابةِ العامّة خلالَ العامِ (1746) قضيّةً منها (300) جريمة سرقة صنفت كجناية تم التعامل معها وفقاً للقانون.

وورَدَ لِنِيابةِ حمايةِ الأحداثِ خلال العام 2020 م (1701) قضيّةً فُصِلَتْ منْها ما ِنسبته (86%) منْ مُجمَلِ الواردِ والمُدوَّرِ، مُجسِّدَةٍ صِفةَ الاسْتِعجالِ لِخصوصيَّتِها، بارْتِفاعٍ ملحوظٍ بإجراءِ الوَساطةِ الجزائيَّةِ المُطبَّقِ على (57%) قضيّةً منْ مُجمَلِ قضايا الجُنَحِ والمُخالفاتِ، والَّتي انْعَكَسَتْ على انْخِفاضِ الموقوفينَ مِنَ الأحداثِ، خلالَ العامِ بنسبةِ 39%.

وقد حَرَصَت النِّيابة على اتِّباعِ المَسارِ الجزائيِّ في قضايا إصدارِ الشِّيكاتِ دونَ رصيدٍ، صَوْنًا للحقوقِ، وحمايةً للاقْتِصادِ الوطنيِّ ضِمْن تداعيات جائحَةِ كورونا على مُختلِف القِطاعات الاقْتِصاديّة، حيث بلَغَتْ نِسبتُها (25%) من مُجْمَلِ القضايا الواردَةِ للنِّيابةِ العامَّةِ خلالَ العامِ فُصِلَ منْها (58%).

وحصَّلَتْ نِيابة دعاوَى الحكومةِ للخزينةِ العامَّةِ، خلالَ العامِ 11,613,759.23 (إحدى عَشَرَ مليونًا وسِتّمائةً وثلاثةَ عَشَرَ ألفًا وسَبْعمائةً وتسعةً وخمسينَ شيكلًا، وثلاثةً وعشرينَ أغورةً)، فيما بَلَغَتْ قيمةُ المبالغِ المحكومِ بِرَدِّها كَمُتَحَصَّلاتٍ عنْ جرائمِ الفساد اسْتِنادًا لِتَحْقيقاتِ نِيابةِ جرائِمِ الفسادِ 2,610,340 دولارًا، و 518,230 شيكلًا، و 62.5 دينارٍ، خلالَ العامِ 2020م.

وتضمن التقرير عرضا للإجراءاتِ الاسْتِثنائيّةِ، الَّتي تمَّ اتِّخاذُها مِنْ قِبَلِ النِّيابةِ العامَّةِ لِمُواجهَةِ التَّحدِّياتِ المفروضَةِ جَرّاءَ انْتِشارِ الجائحةِ، حيث وَرَدَ للنِّيابةِ العامَّةِ )383( قضيّةً ارْتُكِبَتْ خِلافًا لأحكامِ قرارٍ بقانونٍ رَقْمِ (7) للعامِ2020م، بشأنِ حالةِ الطَّوارئِ المُعلنَةِ للحدِّ مِنِ انْتِشارِ فيروسِ كورنا، بالاضافة لإنْجازاتِ النِّياباتِ المُتَخصِّصةِ، وما وَرَدَ إليْها منْ قضايا وما تَمَّ فَصْلُهُ منْها من جهة، وإنْجازاتِ الإداراتِ، والوَحْداتِ القانونيّةِ والإداريّةِ المسانِدَةِ من جهة ثانية، والتي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقع النيابة العامة الالكتروني.

أخبار ذات صلة

&#34;الميزان&#34; يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

"الميزان" يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل &#34;المعايير العامة للجودة للخدمات&#34;

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل "المعايير العامة للجودة للخدمات"

&#34;التربية&#34; تنفّذ مجموعة من النشاطات الثقافية لدعم طلبة مدارس البلدة القديمة في الخليل

"التربية" تنفّذ مجموعة من النشاطات الثقافية لدعم طلبة مدارس البلدة القديمة في الخليل

مستوطنون يسرقون مركبة لبلدية قصرة جنوب نابلس

مستوطنون يسرقون مركبة لبلدية قصرة جنوب نابلس

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

فلسطين: سبع وفيات و530 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: سبع وفيات و530 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الدعليس: إجراءات حكومية تسهيلاً على السائقين للالتزام بالقانون

الدعليس: إجراءات حكومية تسهيلاً على السائقين للالتزام بالقانون

رام الله: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

رام الله: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

النيابة العامة تُصدر تقريرها السنوي الحادي عشر

&#34;الميزان&#34; يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

"الميزان" يعبر عن قلقه من استمرار إصدار أحكام الإعدام في غزة

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل &#34;المعايير العامة للجودة للخدمات&#34;

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل "المعايير العامة للجودة للخدمات"

&#34;التربية&#34; تنفّذ مجموعة من النشاطات الثقافية لدعم طلبة مدارس البلدة القديمة في الخليل

"التربية" تنفّذ مجموعة من النشاطات الثقافية لدعم طلبة مدارس البلدة القديمة في الخليل

مستوطنون يسرقون مركبة لبلدية قصرة جنوب نابلس

مستوطنون يسرقون مركبة لبلدية قصرة جنوب نابلس

رام الله: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

رام الله: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

غزة: مواطنة توجه مناشدة للرئيس عباس من أجل علاج ابنتها بزراعة &#34;قوقعة&#34;

غزة: مواطنة توجه مناشدة للرئيس عباس من أجل علاج ابنتها بزراعة "قوقعة"

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بتصويت البرلمان الأوروبي على دعم موازنة وكالة الغوث لعام 2022

"الديمقراطية" ترحب بتصويت البرلمان الأوروبي على دعم موازنة وكالة الغوث لعام 2022

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ&#34;شبشب&#34;

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ"شبشب"

&#34;ان شاءالله تدفنينه&#34;.. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

"ان شاءالله تدفنينه".. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

ملكة بريطانيا ترفض لقب &#34;عجوز العام&#34;.. والسبب مثير للدهشة

ملكة بريطانيا ترفض لقب "عجوز العام".. والسبب مثير للدهشة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ"سوشيال ميديا"

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

عربي

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة