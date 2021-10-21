شؤون فلسطينية

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل "المعايير العامة للجودة للخدمات"

وزارة التنمية تفتتح ورشة عمل "المعايير العامة للجودة للخدمات"
رام الله - دنيا الوطن
 افتتح الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط في وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس  صباح اليوم ورشة عمل حول "المعايير العامة للجودة للخدمات" التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة من خدماتها والتي تشمل الأشخاص ذوي الاعاقة والنساء في ضائقة وحماية الطفولة والمسنين والتي تهدف الى الوصول لمعايير عامة تقيس جودة الخدمات المقدمة ذلك ضمن مشروع تعزيز نظام المتابعة والتقييم بدعم من الاتحاد الأوروبي .

الوكيل المساعد للتنمية الادارية والتخطيط عاصم خميس وخلال كلمته الافتتاحية أكد على رغبة الوزارة باستدامة المشروع من حيث تغطية للخدمات ونوعيتها وأثرها على الفئات الفقيرة والمهمشة بما ينعكس بشكل إيجابي على عملية التنمية والخدمات المقدمة وبرامج الحماية الاجتماعية.

كما أشار خميس إلى أهمية التقييم والمتابعة في عمليات رسم السياسات والتخطيط وعكس ذلك في موازنات عمل الوزارة وخلص خميس إلى ضرورة ان يؤدي المشروع النتائج المرجوة في الوصول إلى نتائج محددة للمشروع.

وأشاد الوكيل المساعد خميس بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي وأهمية المشروع وتأثيره على جودة الخدمات المقدمة وإدارة الجودة، كما شكر الحضور على جهودهم المبذولة للعمل على بناء نظام معايير عامة لجودة الخدمات .

بدوره قال مدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج "ان وزارة التنمية الاجتماعية تعمل بالتعاون مع الشركاء في الاتحاد الاوروبي لبناء منظومة حماية اجتماعية شاملة تستند لمعايير جودة تضمن تقديم أفضل الخدمات للفئات المستفيدة من خدمات الوزارة."

وتابع عجاج " ان الوزارة تولي أهمية بالغة لبناء الدليل ذلك في اطار التحول التنموي الذي تقوده الوزارة بالانتقال من الاحتياج نحو الانتاج والاعتماد على الذات مما يساهم في دفع عجلة التحول نحو التنمية.

بدوره قدم الخبير الدولي متخصص ادارة الجودة  فلانتين فلادو شكره للمشاركين في الورشة على جهودهم المتواصة للعمل على تطوير معايير الجودة للخدمات المقدمة مؤكدا مواصلة العمل لبناء دليل معايير بناء نظام الجودة ذلك خلال الورشة التي سيتم عقدها في السادس من نوفمبر القادم.

وتخلل الورشة نقاشاً لأبرز المعايير المقترحة وهي (الاخلاق والنهج الشامل والتركيز على المستفيد والمشاركة والشراكة والتحسين المستمر للخدمات وأداة قياس المعايير العامة للجودة )

  


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