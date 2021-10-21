المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

رام الله - دنيا الوطنحذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، من تداول نسخة من القرآن الكريم من الحجم الكبير، الذي يحمل اسم مصحف "الحرم الإبراهيمي"، لوجود نقص في الصفحات، وخلل في ترتيب سور: يس، والأحزاب، وسبأ، والصافات، وفاطر.وأوضح أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة دار ابن الجوزي، في جمهورية مصر العربية، بتصريح رقم (10) الصادر في 5/3/2014م، عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.