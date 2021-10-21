أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان





رام الله - دنيا الوطناستقبل تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم الخميس، ليز تراس وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية، والتي تقوم بزيارة رسمية إلى الدوحة.ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد تم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها ، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما تطورات الأوضاع في أفغانستان.ولفتت وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إلى الدور الذي قامت به قطر في عمليات إجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان، مشيرة إلى أن الدوحة قامت بدور مهم في هذا الشأن، إضافة إلى دورها في دعم عملية السلام في البلاد.