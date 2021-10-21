عربي

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني
مظاهرات في السودان
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر الألاف من المواطنين في السودان، اليوم الخميس، مطالبين بالتحول المدني ورفض أي محاولة لقطع الطريق أمام إكمال الفترة الانتقالية الحالية التي يعيشها السودان في أعقاب الإطاحة بنظام "المؤتمر الوطني - الجناح السياسي للإخوان - في أبريل 2019".

وشهدت العديد من المدن في غرب وشمال ووسط وشرق البلاد تدفق الآلاف من المواطنين وطلاب الجامعات والمدارس إلى الشوارع، منددين بالمحاولات الجارية لإجهاض الفترة الانتقالية ومطاليين الشق العسكري في مجلس السيادة بتسليم السلطة للمدنيين دون إبطاء وتكوين المجلس التشريعي "البرلمان"؛ ومحاسبية مرتكبي جريمة فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019 ودعم اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية نظام الإخوان.

وتأتي المسيرات استجابة للدعوة التي أطلقها تجمع يضم أكثر من 200 كيانا من قوى الثورة؛ وفي ظل انقسام كبير في الشارع السوداني بين مجموعتين إحداهما- وهي الأكبر- مساندة للتحول المدني؛ وأخرى محدودة جلها من أحزاب وعناصر موالية للإخوان وعدد من الحركات المسلحة التي تسعى إلى تفويض الجيش لاستلام السلطة، وتعارض خطوات تفكيك نظام الإخوان وتطالب بإعادتهم للمشهد السياسي مجددا.

وقال شاهد عيان من مدينة أم در مان: "إن مجموعة تتبع لإحدى الحركات المسلحة قامت في الساعات الأولى من الصباح بإغلاق الجسر الرئيسي الرابط بين المدينة والخرطوم قبل أن يتم التصدي لها وإزالة الحواجز التي وضعتها عند مدخل الجسر لإعاقة حركة الثوار المطالبين بالحكم المدني".

ومع تبقي نحو شهر على نقل سلطة رئاسة مجلس السيادة للمدنيين؛ نشبت خلافات حادة بين العسكريين والمدنيين مما جعل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يصف الأزمة الحالية بأنها الأسوأ التي تمر بها البلاد منذ سقوط نظام البشير.

وتوالت خلال الساعات الماضية ردود الفعل الدولية المنادية باحترام الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد حاليا. وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي دعمها القوي لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان؛ وتعهدت بالتصدي لأي محاولات انقلابية على الحكم المدني؛ لكن في الجانب الآخر أعلنت روسيا رفضها لأي تدخلات أجنبية في السودان.؛ معيدة للأذهان دعمها لنظام عمر البشير خلال أيامه الأخيرة حينما وقفت ضد مشروع قرار يدين ارتكابه أعمال عنف ضد المدنيين.

أخبار ذات صلة

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة

بري: أجواء مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل أكثر من إيجابية

بري: أجواء مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل أكثر من إيجابية

وزير النقل الأردني يبحث مع نظيره المصري تسهيل حركة التجارة بين البلدين

وزير النقل الأردني يبحث مع نظيره المصري تسهيل حركة التجارة بين البلدين

الأردن: إحباط تهريب مخدرات من سوريا بواسطة طائرة مسيرة

الأردن: إحباط تهريب مخدرات من سوريا بواسطة طائرة مسيرة

مصر: القبض على محتال استعان بـ&#34;هاكرز&#34; خارجيين لسرقة بنوك مصرية وأجنبية

مصر: القبض على محتال استعان بـ"هاكرز" خارجيين لسرقة بنوك مصرية وأجنبية

شاهد: مجهولون يطلقون النار ويحطمون محطة للمحروقات شمالي لبنان

شاهد: مجهولون يطلقون النار ويحطمون محطة للمحروقات شمالي لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رام الله: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

رام الله: حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

غزة: مواطنة توجه مناشدة للرئيس عباس من أجل علاج ابنتها بزراعة &#34;قوقعة&#34;

غزة: مواطنة توجه مناشدة للرئيس عباس من أجل علاج ابنتها بزراعة "قوقعة"

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بتصويت البرلمان الأوروبي على دعم موازنة وكالة الغوث لعام 2022

"الديمقراطية" ترحب بتصويت البرلمان الأوروبي على دعم موازنة وكالة الغوث لعام 2022

الخليل: الشرطة تضبط نصف كغم من المخدرات داخل منزل تاجر للمخدرات

الخليل: الشرطة تضبط نصف كغم من المخدرات داخل منزل تاجر للمخدرات

مستوطنون يستولون على مركبة لجمع النفايات في قصرة جنوب نابلس

مستوطنون يستولون على مركبة لجمع النفايات في قصرة جنوب نابلس

الخارجية الفلسطينية: خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة يؤكد أن ساعة الحسم اقتربت

الخارجية الفلسطينية: خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة يؤكد أن ساعة الحسم اقتربت

&#34;المالية&#34; بغزة تصدر قراراً جديداً بشأن عمل حافلات نقل الموظفين العموميين

"المالية" بغزة تصدر قراراً جديداً بشأن عمل حافلات نقل الموظفين العموميين

مكافحة الفساد تطلق استراتيجيتها الخاصة الأولى للأعوام 2021-2023

مكافحة الفساد تطلق استراتيجيتها الخاصة الأولى للأعوام 2021-2023

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ&#34;شبشب&#34;

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ"شبشب"

&#34;ان شاءالله تدفنينه&#34;.. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

"ان شاءالله تدفنينه".. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

ملكة بريطانيا ترفض لقب &#34;عجوز العام&#34;.. والسبب مثير للدهشة

ملكة بريطانيا ترفض لقب "عجوز العام".. والسبب مثير للدهشة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ"سوشيال ميديا"

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

عربي

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية تطورات الأوضاع في أفغانستان

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

السودان: الآلاف يخرجون للشوارع مطالبين بالحكم المدني

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة