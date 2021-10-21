شؤون فلسطينية

"التربية": تصويت البرلمان الأوروبي لاستئناف الدعم موقف مساند للتعليم

"التربية": تصويت البرلمان الأوروبي لاستئناف الدعم موقف مساند للتعليم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أشادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح استئناف تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته، رغم تحريض اللوبي الإسرائيلي، لوقف الدعم المقدم للقطاع التعليمي؛ ولوكالة الغوث الدولية، تحت ذريعة واتهام المناهج الوطنية بالتحريضية.

وأكدت "التربية" أن هذا التصويت يمثل خطوة على طريق الحد من محاولات الضغط على النظام التعليمي وحمايته، داعيةً كافة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى الوقوف إلى جانب التعليم خاصة في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها من جانب الاحتلال.

وحيت الوزارة الموقف الموضوعي للبرلمان الأوروبي؛ بما يعكسه ذلك من دلالات والتزام أخلاقي بدعم حق أطفال فلسطين في التعليم بشكل آمن ومستقر.

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