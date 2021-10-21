مصر تسجل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

وأشار المعهد إلى أن الزلزال مصدره نفس مركز زلزال الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن مصر لم تدخل حزام الزلازل بالمنطقة، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).



وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت يوم الثلاثاء الماضي، 19 تشرين الأول/ أكتوبر2021 هزة أرضية شرق كريت (علي بعد 390 كم شمال الاسكندرية).



وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية بياناتها كالتالي، القوة: 6.2 درجة على مقياس ريختر خط العرض: 34.59 شمالاً، خط الطول: 28.59 شرقًا، العمق: 31.56 كم، وقد ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.







رام الله - دنيا الوطنأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أنه تم رصد زلزال اليوم الخميس، في العاشرة والنصف صباحًا، بلغت قوته 3.9 درجة على مقياس ريختر.