الخليل: الشرطة تضبط نصف كغم من المخدرات داخل منزل تاجر للمخدرات

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم نصف كغم من المواد المخدرة داخل منزل تاجر للمخدرات في بلدة إذنا غرب الخليل.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات وردت من شرطة مكافحة المخدرات في محافظة أريحا والأغوار تتعلق بحيازة احد الأشخاص على نصف كغم من المواد المخدرة داخل منزله ببلدة إذنا، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وتم ضبط ما بداخله من مخدرات .وأضافت بأنه وخلال عملية التفتيش عثر بداخل المنزل على كمية من المواد المخدرة كانت عبارة عن نصف كغم من مادة يشتبه انها الماريجوانا المخدرة وميزان حساس، بناء على ذلك تم ضبط هذه المواد والقبض على صاحب المنزل، علما بأنه صادر بحقه مذكرة توقيف قضائية بتهمة الاتجار بالمخدرات.وأكدت التحفظ على المشتبه فيه مدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.