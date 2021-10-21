بري: أجواء مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل أكثر من إيجابية

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن أجواء مفاوضات ترسيم الحدود مع الجانب الإسرائيلي، أكثر من إيجابية، مشيراً إلى أن المناقشات مع الجانب الأميركي أسقطت مبدئياً فكرة المفاوضات المكوكية التي اقترح الأميركيون القيام بها بديلاً عن المفاوضات غير المباشرة التي كانت تجري في مقر الأمم المتحدة عند الحدود.وقال بري، وفق ما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط): "حصل نقاش مستفيض انتهى إلى العودة لاتفاق الإطار الذي كنا أعلناه سابقاً كأساس للمفاوضات، وأن تعود المفاوضات إلى مقر الأمم المتحدة كما كان يحصل سابقاً"، موضحًا أن ثمة موافقة مبدئية من الأميركيين وأن الموفد الأميركي سوف يزور تل أبيب للحصول على موافقة إسرائيلية.وأشار بري إلى أنه تلقى تأكيدات أميركية بإعطاء لبنان استثناءات تسمح له باستيراد الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية رغم "قانون قيصر".