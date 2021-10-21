معروف يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل جديدة بشأن قرار وقف حافلات الموظفين العموميين



وأضاف: "إن هناك بعض الوزارات التي يلزم عملها وجود الباصات مثل وزارة الصحة بشكل مباشر والتربية والتعليم على بعض أوقات الدوام المختلفة، مثل هذا الأمر يأتي بالتنسيق مع وزارة المالية".



وأشار معروف إلى أن الباصات في قطاع غزة عددها محدود وهناك جوانب عمل كثيرة، سواء الجامعات والمناسبات، وعملية الاستعانة بالباصات لم تنتهي بشكل كامل، قد تستخدم بشكل جزئي في وزارات بعينها.



وبين رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، أن هذه الألية بالأساس كانت عملية مؤقتة وغير وليدة ظرف استثنائي، مضيفاً: "أصل العلاقة ما بين وزارة المالية والموظف، هو أن يتقاضى راتب ثابت للتنقل إلى مكان عمله".

وأوضح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": أنه بناءً على هذه الشكاوى، كلفت وزارة المالية بإيقاف العمل بهذه الألية، والرجوع للشكل الطبيعي المقر وفق قانون الخدمة المدنية، أن للموظف بدل السفر الثابت بعيداً عن الراتب، وإيقاف الحافلات.