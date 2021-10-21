غزة: الكشف عن تفاصيل صرف تعويضات للموظفين المتضررين من العدوان الأخير

رام الله - دنيا الوطناكد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن وزارة المالية، بدأت منذ الأمس بصرف دفعة مالية بقيمة 4000 شيكل لـ72 موظفاً متضرراً ممن العدوان الأخير على قطاع غزة، بإجمالي مليون ونصف المليون شيكل عبر بنكي الوطني والإنتاج وكافة فروع البريد.وقال معروف في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى): "هذا التوجه يحاول أن يطرق كل الجوانب التي كانت مسار مطالبات من الموظفين، وهناك عمل دؤوب خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أشهر وفي كل شهر كان هناك جديد بتقديم الخدمة للموظفين".وأشار إلى أن قرار الصرف، يأتي ضمن التسهيلات التي تقدمها لجنة متابعة العمل الحكومي للموظفين من أجل تعزيز الانتماء الوظيفي وتحسين بيئة العمل للموظفين بما ينعكس ايجاباً على تقديم الخدمة للمواطنين.