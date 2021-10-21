مباشر | غزة: افتتاح قاعة الشهيد إسماعيل أبو شنب وتكريم رؤساء الأندية والإتحادات الرياضية

شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يتوجه إلى بروكسل الاثنين المقبل

رئيس الوزراء يتوجه إلى بروكسل الاثنين المقبل
رئيس الوزراء د.محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
يتوجه رئيس الوزراء، د . محمد اشتية إلى بروكسل في 25 من الشهر الجاري للقاء عدد من مسؤولي وقادة الاتحاد الأوروبي ومفوض العلاقات الخارجية.

وقالت وكيل وزارة الخارجية د. أمل جادو، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء سيلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي يشرح فيها الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا ويؤكد على ضرورة مواصلة الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين.

وأشارت جادو إلى لقاءات أخرى لرئيس الوزراء في بلجيكا مع رئيس وزرائها وعدد من المسؤولين هناك، من اجل تسليط الضوء على معاناة الاسرى وجرائم الاحتلال ضد شعبنا، وحشد الدعم للقضية الفلسطينية ومقترح الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام .

وشددت وكيل وزارة الخارجية د. أمل جادو على ان تصويت البرلمان الأوروبي على تقديم دعم لوكالة (أونروا) جاء بعد جهود بذلتها وزارتا الخارجية والمغتربين والتربية والتعليم، وسفراء فلسطين في الاتحاد الأوروبي على مدار أشهر وذلك رغم محاولات البعض فرض تقييدات على تمويل مدارس (أونروا).

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بتصويت البرلمان الأوروبي على دعم موازنة وكالة الغوث لعام 2022

"الديمقراطية" ترحب بتصويت البرلمان الأوروبي على دعم موازنة وكالة الغوث لعام 2022

الخليل: الشرطة تضبط نصف كغم من المخدرات داخل منزل تاجر للمخدرات

الخليل: الشرطة تضبط نصف كغم من المخدرات داخل منزل تاجر للمخدرات

غزة: الإعدام شنقاً حتى الموت على مدانين بقتل المواطن عدنان مصلح

غزة: الإعدام شنقاً حتى الموت على مدانين بقتل المواطن عدنان مصلح

مستوطنون يستولون على مركبة لجمع النفايات في قصرة جنوب نابلس

مستوطنون يستولون على مركبة لجمع النفايات في قصرة جنوب نابلس

معروف يكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل جديدة بشأن قرار وقف حافلات الموظفين العموميين

معروف يكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل جديدة بشأن قرار وقف حافلات الموظفين العموميين

غزة: الكشف عن تفاصيل صرف تعويضات للموظفين المتضررين من العدوان الأخير

غزة: الكشف عن تفاصيل صرف تعويضات للموظفين المتضررين من العدوان الأخير

الخارجية الفلسطينية: خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة يؤكد أن ساعة الحسم اقتربت

الخارجية الفلسطينية: خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة يؤكد أن ساعة الحسم اقتربت

مجدلاني: اللجنة التحضيرية للمجلس المركزي تجتمع خلال يومين

مجدلاني: اللجنة التحضيرية للمجلس المركزي تجتمع خلال يومين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بتصويت البرلمان الأوروبي على دعم موازنة وكالة الغوث لعام 2022

"الديمقراطية" ترحب بتصويت البرلمان الأوروبي على دعم موازنة وكالة الغوث لعام 2022

الخليل: الشرطة تضبط نصف كغم من المخدرات داخل منزل تاجر للمخدرات

الخليل: الشرطة تضبط نصف كغم من المخدرات داخل منزل تاجر للمخدرات

مستوطنون يستولون على مركبة لجمع النفايات في قصرة جنوب نابلس

مستوطنون يستولون على مركبة لجمع النفايات في قصرة جنوب نابلس

&#34;المالية&#34; بغزة تصدر قراراً جديداً بشأن عمل حافلات نقل الموظفين العموميين

"المالية" بغزة تصدر قراراً جديداً بشأن عمل حافلات نقل الموظفين العموميين

مكافحة الفساد تطلق استراتيجيتها الخاصة الأولى للأعوام 2021-2023

مكافحة الفساد تطلق استراتيجيتها الخاصة الأولى للأعوام 2021-2023

الأسير أبو حميد يجرى عملية إزالة ورم بالرئة اليسرى وقص 10سم من الرئة نفسها

الأسير أبو حميد يجرى عملية إزالة ورم بالرئة اليسرى وقص 10سم من الرئة نفسها

فتح: الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر

فتح: الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر

هيئة الأسرى: معتقلو &#34;حوارة&#34; يعانون أوضاعاً حياتية قاسية

هيئة الأسرى: معتقلو "حوارة" يعانون أوضاعاً حياتية قاسية

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ&#34;شبشب&#34;

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ"شبشب"

&#34;ان شاءالله تدفنينه&#34;.. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

"ان شاءالله تدفنينه".. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

ملكة بريطانيا ترفض لقب &#34;عجوز العام&#34;.. والسبب مثير للدهشة

ملكة بريطانيا ترفض لقب "عجوز العام".. والسبب مثير للدهشة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ"سوشيال ميديا"

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

عربي

مصر تعلن تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

مصر تعلن تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 3.9 درجة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة

انطلاق مؤتمر دعم استقرار ليبيا بمشاركة عربية ودولية واسعة

بري: أجواء مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل أكثر من إيجابية

بري: أجواء مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل أكثر من إيجابية

وزير النقل الأردني يبحث مع نظيره المصري تسهيل حركة التجارة بين البلدين

وزير النقل الأردني يبحث مع نظيره المصري تسهيل حركة التجارة بين البلدين