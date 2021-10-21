رئيس الوزراء يتوجه إلى بروكسل الاثنين المقبل

رام الله - دنيا الوطنيتوجه رئيس الوزراء، د . محمد اشتية إلى بروكسل في 25 من الشهر الجاري للقاء عدد من مسؤولي وقادة الاتحاد الأوروبي ومفوض العلاقات الخارجية.وقالت وكيل وزارة الخارجية د. أمل جادو، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء سيلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي يشرح فيها الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا ويؤكد على ضرورة مواصلة الدعم السياسي والمالي لدولة فلسطين.وأشارت جادو إلى لقاءات أخرى لرئيس الوزراء في بلجيكا مع رئيس وزرائها وعدد من المسؤولين هناك، من اجل تسليط الضوء على معاناة الاسرى وجرائم الاحتلال ضد شعبنا، وحشد الدعم للقضية الفلسطينية ومقترح الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام .وشددت وكيل وزارة الخارجية د. أمل جادو على ان تصويت البرلمان الأوروبي على تقديم دعم لوكالة (أونروا) جاء بعد جهود بذلتها وزارتا الخارجية والمغتربين والتربية والتعليم، وسفراء فلسطين في الاتحاد الأوروبي على مدار أشهر وذلك رغم محاولات البعض فرض تقييدات على تمويل مدارس (أونروا).