وزير النقل الأردني يبحث مع نظيره المصري تسهيل حركة التجارة بين البلدين



وجرى اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، بحضور وسام التهتموني أمين عام وزارة النقل الأردني، وعماد حجازين أمين عام وزارة السياحة والآثار الأردنية، حيث تناول عددًا من المحاور الهامة التي من شأنها زيادة وتسهيل حجم تدفق البضائع بين البلدين وحركة العبور، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وقالت وزارة النقل الأردنية في بيان صحفي، اليوم الخميس: "إن الوزيرين بحثا حركة السياحة بين البلدين وكيفية دعمها وزيادتها من خلال دعم وتنظيم إجراءات النقل بين العقبة ونويبع، كما اتفق الجانبان على تكثيف عمل اللجنة الفنية الاردنية المصرية المشتركة بين البلدين في مجالات النقل والتركيز على استمرار التواصل والتشاور للوقوف على أي تحديات قد تطرأ، وإيجاد حلول مشتركة لها".





رام الله - دنيا الوطنبحث وجيه عزايزة، وزير النقل الأردني، مع نظيره المصري كامل الوزير، في العاصمة المصرية القاهرة، القضايا المشتركة المتعلقة بحركة النقل خاصة بين العقبة ونويبع وأثرها في دعم وتسهيل حركة التجارة والترانزيت، إضافة لحركة السياحة بين البلدين وكيفية دعمها.