مجدلاني: اللجنة التحضيرية للمجلس المركزي تجتمع خلال يومين

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أنه من المحتمل عقد اجتماع موسع للقيادة خلال الأسبوع المقبل، لبحث الخطوات والترتيبات المتعلقة بعقد المجلس المركزي قبل نهاية العام الجاري.وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إن الهدف من الاجتماع هو مشاركة الجميع في صنع القرار وتحمل مسؤولياته وكيفية المضي قدما في الرؤية السياسية وخطة العمل الجديدة للمرحة القادمة.الى ذلك، أكد مجدلاني ان اللجنة التحضيرية لعقد المجلس المركزي ستجتمع خلال اليومين القادمين، من اجل الذهاب الى دورة المجلس المركزي بالتوافق على البرنامج السياسي والنضالي في المرحلة القادمة بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بتفعيل وتطوير منظمة التحرير بكافة مؤسساتها ما يشكل أساساً لتطوير أدوات مواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.وأشار إلى انه في اطار موازٍ لذلك سيكون هناك لقاء موسع لفصائل منظمة التحرير يسبقه حوارات ثنائية تقوم بها حركة فتح مع كافة الفصائل بهدف الذهاب بصورة موحدة للمجلس المركزي.واكد عضو تنفيذية منظمة التحرير، أن هناك حراكا سياسيا ستقوده منظمة التحرير يشمل كل الدول الصديقة بما في ذلك الولايات المتحدة، بهدف وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته وبأن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه في ظل وجود فراغ سياسي وعدم وجود شريك إسرائيلي لصنع للسلام لأن حكومة الاحتلال تعلن في كل مناسبة رفضها حل الدولتين.