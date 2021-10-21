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شؤون فلسطينية

البرلمان الأوروبي يصوّت لزيادة دعم (أونروا) بـ 55 مليون يورو

البرلمان الأوروبي يصوّت لزيادة دعم (أونروا) بـ 55 مليون يورو
رام الله - دنيا الوطن
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتصويت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة لموازنة 2022، لصالح رفع الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقيمة 55 مليون يورو، ورفع حظر الدعم من المفوضية الأوروبية.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، إن هذا القرار جاء وفقا لتصويت 529 نائبا أوروبيا بأغلبية ساحقة لصالح التوصية، ما أدى لاعتماده في البرلمان، فيما تم إسقاط التوصية التي طالبت بحجب 23 مليون دولار عن الوكالة بأغلبية 354 صوتا ضد، الامر الذي أدى لإسقاط اعتماد هذا القرار في البرلمان.

وشددت على أهمية الدور والخدمات التي تقدمها (أونروا) لحماية اللاجئين والحفاظ على كرامتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة، وفي ظل تجاهل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لحقوقهم الشرعية، بما فيها حقهم غير القابل للتصرف بالعودة وفقا للقانون الدولي وقراراته، خاصة قرار 194.

ورأت أن موقف النواب في البرلمان الأوروبي يأتي في الاتجاه الصحيح لدعم دور الوكالة التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، ويقع على عاتقها دعم أكثر من 5 ملايين و700 ألف لاجئ فلسطيني.

ودعت الخارجية النواب الذين صوتوا لتقليص دعم الوكالة، لعدم الانسياق وراء الحملات الإسرائيلية المغرضة التي تهدف الى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتضييق على (أونروا) عبر تجفيف أموالها لإخفاء جريمة الاحتلال الأكبر بتهجيرهم قسرا وتطهيرهم عرقيا منذ 1948.

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