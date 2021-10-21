الأردن: إحباط تهريب مخدرات من سوريا بواسطة طائرة مسيرة



وبين المصدر، وفق ما نقلت قناة (المملكة) الأردنية، أنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية "ستضرب بيد من حديد، وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".





رام الله - دنيا الوطنأعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، إحباط المنطقة العسكرية الشرقية، محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من سوريا إلى الأردن