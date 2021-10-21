دولي

روسيا: أي خطوات لضم أوكرانيا للناتو ستكون لها عواقب

روسيا: أي خطوات لضم أوكرانيا للناتو ستكون لها عواقب
روسيا
رام الله - دنيا الوطن
حذرت روسيا اليوم الخميس، من عواقب انضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف الناتو، لافتةً إلى أن ذلك سيكون خطوة خطيرة للغاية، ستجبر موسكو على الرد بشكل مناسب.

جاء ذلك في حديث أدلى به أندريه رودنكو، نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة (نوفوستي)، تعليقًا على تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بشأن احتمالات عضوية أوكرانيا للحلف، مؤكدًا فيها أن الدول الأخرى ليس لها حق النقض في انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

وأكد الوزير الروسي دعم واشنطن لكييف في تطلعاتها "الأطلسية"، لافتًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تصدر فيها مثل هذه المواقف عن مسؤولين في دول الناتو، كما أن هذا النهج تثبته في الوثائق الرسمية للحلف.

وقال: "لكننا نركز ليس على المواقف الرسمية بل على الخطوات العملية، ونعتقد أن ذلك سيكون خطوة خطيرة للغاية ستجبر روسيا على الرد بشكل مناسب".

وأضاف رودنكو: "بما أن هذه مفاوضات بين الناتو وأوكرانيا، فإن الأمر متروك لهما لتقرير ما هو المطلوب ومتى، لكننا وجهنا لهم نوعًا من التحذير من أن أي خطوة ستكون لها عواقب، الناتو على علم بموقفنا بشأن أوكرانيا".

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