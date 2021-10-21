ماكرون يوجه رسالة شفهية إلى نظيره اللبناني

رام الله - دنيا الوطنوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، رسالة شفهية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، جدد فيها تأكيد بلاده الوقوف إلى جانب لبنان.وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية: "إن السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو نقلت إلى عون رسالة شفهية من ماكرون جدد فيها تأكيد بلاده الوقوف الى جانب لبنان رئيسا وحكومة وشعبا، والمساعدة في كل المجالات لتمكين اللبنانيين من مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها"، وفقاً لما ذكرته "روسيا اليوم".ومن جهة أخرى، التقى عون المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، وأكد لها أن العمل جار لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأن التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم، وأن الحكومة ماضية في معالجة الشؤون الحياتية الملحة للحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين.