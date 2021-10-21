اكتشاف إصابات بمتحور (AY4.2) الجديد في "إسرائيل"

ذكرت إذاعة (كان)، اليوم الخميس، أن وزارة صحة الاحتلال اكتشفت مزيداً من الإصابات بالسلالة الجديدة من متحور دلتا لفيروس كورونا المسمى (AY4.2).وبحسب الإذاعة، فإن الوزارة لم تحدد عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، مشيرةً إلى أن هذه السلالة بدأت تنتشر في أوروبا بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.وكُشف عن وجود أول إصابة بهذا المتحور منذ 3 أيام، لإسرائيلي عائد من إحدى الدول الأوروبية.ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية، فإن هذا المتحور الجديد ليس قاتل كما ظهر في السلالة الهندية.وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، الليلة الماضية، جلسة خاصة لمناقشة ظهور هذا المتحور، حيث تقرر إحداث تغيير في مخطط استقبال السياح وسيقدم اليوم للموافقة عليه.