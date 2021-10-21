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شؤون فلسطينية

الأسير أبو حميد يجرى عملية إزالة ورم بالرئة اليسرى وقص 10سم من الرئة نفسها

الأسير أبو حميد يجرى عملية إزالة ورم بالرئة اليسرى وقص 10سم من الرئة نفسها
الأسير ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كريم عجوة صباح الخميس، أن أطباء مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي قد أجروا عملية جراحية للأسير ناصر ابو حميد أول امس، لإزالة ورم من الرئة اليسرى وقص 10 سم من الرئة ذاتها لوجود تلف فيها.

وأوضح، أن عملية الأسير أبو حميد استغرقت أكثر من ثمانية ساعات حيث بدأت الساعة السابعة والنصف صباح الثلاثاء الماضي وانتهت بعد الساعة الثالثة والنصف عصراً، من خلال إحداث ثقب صغير في البداية بالجهة اليسرى من الصدر وبعد ذلك ثقب أكبر حيث تم توسعته من أجل استئصال الجزء التالف من الرئة واستئصال ما حوله من تلف وتم ارسال الكتلة للمختبر من أجل فحصها ومعرفة طبيعتها.

وأكد عجوة، أن أبو حميد يعاني من أوجاع وآلام مكان العملية ومن صعوبة وضيق بالتنفس حيث تم وضع أنبوب صناعي لمساعدته على التنفس.

وأضاف، أن الأسير أبو حميد من المتوقع أن يمكث في المستشفى ما بين أسبوع إلى عشرة أيام، وأن وضعه الطبي ما زال بحاجة لمتابعة الصحية الحثيثة والرعاية المستمرة.

وأكدت الهيئة مرة أخرى أن ما يتعرض له أبو حميد، هو جزء من سياسة الإهمال الطبي الممنهجة، التي يعاني منها المئات من الأسرى المرضى، والتي تندرج ضمنها العديد من الأدوات التنكيلية، حيث تواصل سلطات الاحتلال تحويل حاجة الأسير للعلاج إلى أداة تنكيل ومماطلة لسنوات حتى يصل لمراحل خطيرة من المرض والوهن، عدا عن عملية تقييدهم في المستشفيات، ونقلهم عبر عربة "البوسطة" التي تُشكّل رحلة عذاب تضاعف من معاناة الأسير المرض.

يذكر أنّ أبو حميد من مخيم الأمعري، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وقد كان الاحتلال اعتقل أربعة منهم عام 2002 وهم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، إضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اُعتقل عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد، كما أن بقية العائلة تعرضت للاعتقال، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم. كما وتعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات، كان آخرها عام 2019.

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