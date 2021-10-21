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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: معتقلو "حوارة" يعانون أوضاعاً حياتية قاسية

هيئة الأسرى: معتقلو "حوارة" يعانون أوضاعاً حياتية قاسية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسرى القابعين بمركز توقيف "حوارة" (16 أسيرا)، يعانون أوضاعا حياتية قاسية ومقلقة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، عقب زيارة محاميها عنان خضر للمعتقل، ان مركز توقيف "حوارة" يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، كما أن إدارة المعتقل لا توفر لهم المياه الساخنة للاستحمام منذ اكثر من أسبوعين، وكذلك عدم وجود اغطية واعطائهم بطانيات عفنه تفوح منها روائح كريهة وقذرة، وعدم توفر الملابس، إضافة إلى تعمدها تجاهل أمراضهم وآلامهم ولا تقدم لهم أي علاج لأوضاعهم الصحية الصعبة كحالة الأسير يوسف عفانة الذي يعاني من تورمات في الوجه بسبب التهابات حادة في اللثة وتحت الاسنان.

وناشد الأسرى عبر محامي الهيئة، المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي بضرورة إجراء زيارة عاجلة للوقوف على الأوضاع الصحية واللانسانية التي يتعرضون لها داخل المعتقل، ومحاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم.

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