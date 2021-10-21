ستّة أسرى يواصلون الإضراب احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

رام الله - دنيا الوطنيواصل سبعة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 99 يوما.والأسرى المضربون الى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة منذ 92 يوما، وعلاء الأعرج منذ 75 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 66 يوما، وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم 58 يوما، وعياد الهريمي منذ 29 يوما.وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين، مشيرة إلى أن الخطر يزداد عليهم يومًا بعد يوم، وهناك خشية من امكانية تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة، وحدوث أذى على دماغهم أو جهازهم العصبي، خاصة نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم.وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ"وفا"، إن ثلاثة أسيرات في سجن "الدامون" انضممن للإضراب اسنادا للأسرى الإداريين، وهن: منى قعدان من جنين، وأمل طقاطقة من بيت لحم، وشاتيلا أبو عيادة من أراضي عام 1948.وفي السياق ذاته، يواصل نحو 270 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي إضرابهم عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، في مختلف سجون الاحتلال، احتجاجا على إجراءات إدارة سجون بحقهم.وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي للأسير القواسمة الذي يقبع في العناية المكثفة في مستشفى "كابلان"، وحاول الأطباء تغذيته قسريا بالمحاليل والمدعمات، لكسر إضرابه المفتوح عن الطعام.