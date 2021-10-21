عاجل

  • مالية غزة تعلن صرف بدل السفر الثابت كاملا للموظفين نقداً دون الخضوع لنسبة صرف الراتب ويشمل موظفي العقود

  • "المالية" بغزة تعلن إيقاف عمل حافلات نقل الموظفين العموميين اعتباراً من بداية شهر نوفمبر القادم

شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدعو لحوار وطني شامل تمهيداً لعقد مجلس مركزي جديد يعيد بناء نظامنا السياسي

"الديمقراطية" تدعو لحوار وطني شامل تمهيداً لعقد مجلس مركزي جديد يعيد بناء نظامنا السياسي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، إن أية دعوة لعقد دورة جديدة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد تعطيل دام حوالي ثلاث سنوات، تتطلب تحضيراً جيداً، بما في ذلك مناقشة أسباب تعليق قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وقرارات دورات المجلس المركزي منذ العام 2015، واللجنة التنفيذية، والاجتماع القيادي في 19/5/2021 وقرارات اجتماع الأمناء العامين (بيروت –رام الله) في 3/9/2020.

وأضافت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا يستدعي الدعوة لحوار وطني فلسطيني جامع، على أعلى المستويات، وبقرارات ملزمة، تشارك فيه القوى الفلسطينية كافة، داخل منظمة التحرير الفلسطينية، وخارجها، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد.

وقالت الجبهة: لسنا يكفي عقد مجلس مركزي يكتفي بإعادة التأكيد على ما تم اتخاذه من قرارات مازالت معطلة، بل ندعو لتشكيل مجلس مركزي موسع، يشارك فيه الجميع، يضع الأسس والآليات لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، الذي أخذ يتآكل يوماً بعد يوم، بإنعكاسه السلبي على الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وما يشجع بعض الأطراف على الطعن في شرعية تمثيلها لشعبنا الفلسطيني، ويفسح في المجال للعبث السياسي بالدعوة إلى صيغ بديلة.

وأضافت الجبهة أن الحوار الوطني الشامل، مدعو لاستعادة قرارات التوافق التي صادقت عليها جولات الحوار السابق، وقرارات الاجماع الوطني، بما في ذلك انتخاب لجنة تنفيذية جديدة تضم الجميع دون استثناء، تشرف على تشكيل حكومة وحدة وطنية ليست رهناً لأية اشتراطات خارجية، تنهي الانقسام وتستعيد وحدة المؤسسة الوطنية، وتوفر الظروف بالتعاون مع اللجنة التنفيذية الجديدة لتنظيم انتخابات عامة، ديمقراطية ونزيهة وشفافة، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بما في ذلك انتخاب مجلس وطني جديد حيث أمكن، وبالتوافق حيث لا يمكن، وبنظام التمثيل النسبي الكامل.

وختمت الجبهة داعية إلى اعتبار الدعوة لدورة جديدة للمجلس المركزي، محطة سياسية شديدة الأهمية، توفر الفرصة لشعبنا لتجديد مؤسساته القيادية، وتسليحه بالبرنامج النضالي، الموّحد والموحِد، وتعزيز صموده على طريق دحر الاحتلال وطرد المستوطنين، واستعادة كل شبر من أرض الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 67.

أخبار ذات صلة

&#34;المالية&#34; بغزة تصدر قراراً جديداً بشأن عمل حافلات نقل الموظفين العموميين

"المالية" بغزة تصدر قراراً جديداً بشأن عمل حافلات نقل الموظفين العموميين

شاهد: إتلاف مواد مخدرة وإصدار أحكام بحق تجار ومروجين بغزة

شاهد: إتلاف مواد مخدرة وإصدار أحكام بحق تجار ومروجين بغزة

مكافحة الفساد تطلق استراتيجيتها الخاصة الأولى للأعوام 2021-2023

مكافحة الفساد تطلق استراتيجيتها الخاصة الأولى للأعوام 2021-2023

الأسير أبو حميد يجرى عملية إزالة ورم بالرئة اليسرى وقص 10سم من الرئة نفسها

الأسير أبو حميد يجرى عملية إزالة ورم بالرئة اليسرى وقص 10سم من الرئة نفسها

فتح: الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر

فتح: الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر

هيئة الأسرى: معتقلو &#34;حوارة&#34; يعانون أوضاعاً حياتية قاسية

هيئة الأسرى: معتقلو "حوارة" يعانون أوضاعاً حياتية قاسية

ستّة أسرى يواصلون الإضراب احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

ستّة أسرى يواصلون الإضراب احتجاجاً على اعتقالهم الإداري

&#34;الإفتاء الأعلى&#34; يستنكر جريمة استباحة قبور المسلمين في القدس وتغيير معالم

"الإفتاء الأعلى" يستنكر جريمة استباحة قبور المسلمين في القدس وتغيير معالم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مكافحة الفساد تطلق استراتيجيتها الخاصة الأولى للأعوام 2021-2023

مكافحة الفساد تطلق استراتيجيتها الخاصة الأولى للأعوام 2021-2023

الأسير أبو حميد يجرى عملية إزالة ورم بالرئة اليسرى وقص 10سم من الرئة نفسها

الأسير أبو حميد يجرى عملية إزالة ورم بالرئة اليسرى وقص 10سم من الرئة نفسها

هيئة الأسرى: معتقلو &#34;حوارة&#34; يعانون أوضاعاً حياتية قاسية

هيئة الأسرى: معتقلو "حوارة" يعانون أوضاعاً حياتية قاسية

&#34;الإفتاء الأعلى&#34; يستنكر جريمة استباحة قبور المسلمين في القدس وتغيير معالم

"الإفتاء الأعلى" يستنكر جريمة استباحة قبور المسلمين في القدس وتغيير معالم

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة

3 إصابات في 11 حادث سير خلال (24) ساعة الماضية

3 إصابات في 11 حادث سير خلال (24) ساعة الماضية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من قلقيلية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من قلقيلية

شاهد: والدة الأسـير الفسفوس المضرب عن الطعام تبكي بحرقه إلى جانبه

شاهد: والدة الأسـير الفسفوس المضرب عن الطعام تبكي بحرقه إلى جانبه

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ&#34;شبشب&#34;

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ"شبشب"

&#34;ان شاءالله تدفنينه&#34;.. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

"ان شاءالله تدفنينه".. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

ملكة بريطانيا ترفض لقب &#34;عجوز العام&#34;.. والسبب مثير للدهشة

ملكة بريطانيا ترفض لقب "عجوز العام".. والسبب مثير للدهشة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ"سوشيال ميديا"

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

عربي

مصر: القبض على محتال استعان بـ&#34;هاكرز&#34; خارجيين لسرقة بنوك مصرية وأجنبية

مصر: القبض على محتال استعان بـ"هاكرز" خارجيين لسرقة بنوك مصرية وأجنبية

شاهد: مجهولون يطلقون النار ويحطمون محطة للمحروقات شمالي لبنان

شاهد: مجهولون يطلقون النار ويحطمون محطة للمحروقات شمالي لبنان

الجزائر تستورد 60 ألف طن من القمح الروسي

الجزائر تستورد 60 ألف طن من القمح الروسي

الرئيس السوري يبحث مع ولي عهد أبوظبي سبل تعزيز التعاون المشترك

الرئيس السوري يبحث مع ولي عهد أبوظبي سبل تعزيز التعاون المشترك