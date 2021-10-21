بدءًا من نوفمبر.. سلطات الاحتلال لن تسمح بدخول العمال الفلسطينيين دون تلقي الجرعة الثالثة

رام الله - دنيا الوطنتعتزم سلطات الاحتلال بدء تطبيق تعليمات "الشارة الخضراء" على العمال الفلسطينيين العاملين في أراضي الـ48، أو في المستوطنات وذلك بدءًا من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بحسب ما أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة.وجاء في بيان صادر عن السلطات الإسرائيلية أنه اعتبارًامن 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لن يُسمح بدخول الفلسطينيين الذين لا يستوفون أحكام "الشارة الخضراء" إلى إسرائيل.وأكد البيان أنه يتعين على الفلسطينيين المعنيين بمواصلة الدخول إلى أراضي 48 والذين مضت مدة 6 أشهر على تلقيهم للجرعة الثانية من التطعيم، التوجه لتلقي التطعيم الثالث عن طريق وزارة الصحة الفلسطينية.وأكد البيان أن وزارة الصحة الفلسطينية ستبدأ بحملة تطعيم اعتبارًا من الأسبوع الحالي، حيث ستقدم الجرعة الثالثة لمن تلقوا جرعتي التطعيم الأولى والثانية ومضى على تطعيمهم الثاني مدة 6 أشهر إما من شركة إنتاج فايزر أو مديرنا.وتابع البيان أنه وفقًا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية فإن الأشخاص المؤهلين للحصول على "الشارة الخضراء" هم الذين تلقوا التطعيم بجرعة اللقاح منذ أقل من نصف عام، والذين تلقوا الجرعة الثالثة، والذين تعافوا منذ أكثر من نصف عام وحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.