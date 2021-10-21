تركيا: اعتقال مواطنين أجانب بينهم روس بتهمة التجسس

رام الله - دنيا الوطنقامت السلطات التركية، اليوم الخميس، باعتقال ستة مواطنين أجانب، بينهم روس، بتهمة "التجسس السياسي والعسكري".وأفادت وكالة (الأناضول) الرسمية بأن هؤلاء الأجانب الذين يحمل أربعة منهم الجنسية الروسية والآخران جنسية أوكرانيا وأوزبكستان على التوالي، أوقفوا في ولاية أنطاليا في الثامن من أكتوبر الجاري، وفقا لمذكرة صدرت عن النيابة العامة في اسطنبول.وأشارت (الأناضول) إلى أن محكمة قررت أمس الأربعاء حبس هؤلاء الأجانب المتهمين بـ"التجسس والتحضير لعمل مسلح ضد معارضين شيشانيين مقيمين في تركيا"، وتم اقتيادهم إلى سجن "مال تبة" في اسطنبول.ونشرت وسائل إعلام أخرى، منها شبكة "تي أر تي" الرسمية أسماء المتهمين.وأكدت "تي أر تي" أن المتهمين يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 و20 عاما، فيما لم يعلق الجانب الروسي بعد على هذه التطورات.