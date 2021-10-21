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شاهد: مجهولون يطلقون النار ويحطمون محطة للمحروقات شمالي لبنان

شاهد: مجهولون يطلقون النار ويحطمون محطة للمحروقات شمالي لبنان
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق مجهولون النار على إحدى محطات المحروقات شمالي لبنان، وكسروا جميع محتوياتها من مكنات الوقود والشاشة والكاميرات والواجهات.

ووفق لموقع(لبنان 24) فإن "أهالي منطقة العبدة استفاقوا على تعدي على محطة المصري حيث أقدم ملثمون مجهولون على إطلاق النار على المحطة المذكوره وتكسير جميع محتوياتها من مكنات الوقود والشاشة والكاميرات والواجهات، من دون وقوع خسائر بشرية وفروا الى جهة مجهولة".

وفي وقت سابق، أقدم مواطنون لبنانيون، يوم أمس الأربعاء، على قطع الطرقات في عدد من المناطق، وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات، ليصل سعر صفيحة البنزين إلى 312 ألف و700 ليرة لبنانية.

 



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