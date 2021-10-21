صحيفة إسرائيلية: لم يحدث أي تقدم ملموس في صفقة تبادل الأسرى





وتحتفظ حركة (حماس) بأربعة إسرائيليين، من بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014، دون أن تفصح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي، ومؤخراً قدمت الحركة مقترحاً للوسطاء المصريين حول صفقة التبادل، ولكنها لم تتلقّ رداً إيجابياً.







وقال المراسل العسكري: "رغم كل الأخبار التي تتحدث عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى، إلا أنه لا جديد في هذا الموضوع، ولا شيء يلوح في الأفق، إلا إذا حدث اختراق مفاجئ".