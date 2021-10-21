شاهد: قتلى وجرحى ودمار هائل بانفجار أنابيب غاز في الصين













رام الله - دنيا الوطنقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح العشرات، اليوم الخميس، إثر انفجار غاز ضخم، خلّف دمارًا هائلاً بمطعم في شنيانغ في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، بحسب بيان صادر عن إدارة منطقة خبينغ.ووقع الانفجار، يوم الخميس الساعة 8.20 بالتوقيت المحلي (3.20 بتوقيت موسكو)، في منطقة خبينج، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنيك) الروسية.وانتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بالانفجار على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت تضرر عدد من المباني بشدة جراء الانفجار، ودمرت ثلاثة طوابق بالكامل في أحد المباني، كما تضررت سيارات في الشارع، فيما لا تزال عملية البحث والإنقاذ جارية.ووفقًا لجدول العمل المنشور على الإنترنت، يفتح المطعم يوميًا الساعة 12.00 (7:00 بتوقيت موسكو)، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان هناك أشخاص في الداخل وقت الانفجار.وأرسلت إدارة الإطفاء في المدينة أكثر من 100 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، وكان المطعم يقع في مبنى على تقاطع شارعين، ونتيجة الانفجار تضررت جميع أبنية المنطقة.بدوره، أفاد تلفزيون الصين المركزي أنه كان يتم إصلاح خطوط أنابيب الغاز في المنطقة، مساء الأربعاء، وتم تعليق إمدادات الغاز إلى المطعم واستؤنفت فقط صباح الخميس، لم تقدم السلطات حتى الآن أي معلومات حول الأسباب المحتملة للانفجار وما إذا كان يتعلق بأعمال الإصلاح، والتحقيق مستمر.