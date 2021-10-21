دولي

روسيا تعلن عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ (بولافا) الباليستي

روسيا تعلن عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ (بولافا) الباليستي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بنجاح تجربة إطلاق الصاروخ (الباليستي بولافا) من على متن الغواصة النووية (كنياز أوليغ) في البحر الأبيض شمال روسيا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "الغواصة الصاروخية الاستراتيجية (كنياز أوليغ)، وفي إطار التجارب الحكومية قامت بإطلاق صاروخ (بولافا) الباليستي من البحر الأبيض"، مشيرة إلى أن إطلاق الصاروخ تم من تحت الماء باتجاه ميدان كورا في منطقة كامتشاتكا أقصى شرق روسيا.

وأكدت أنه وفق للمعطيات، وصلت الرؤوس الحربية الصاروخية بنجاح إلى المنطقة المحددة في الوقت المقدر.

ومن المقرر تسليم الغواصة النووية (كنياز أوليغ) للبحرية الروسية بحلول نهاية العام، فيما وستصبح الغواصة خامس غواصة من طراز بوريي في الأسطول الروسي: ثلاث غواصات من المشروع الأساسي 955 (بوريي) والغواصة الرئيسية من المشروع المحسن (955أ).

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