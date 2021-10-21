الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.ففي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من المدينة، وهم: عبد الرؤوف ولويل (55) عاماً، والشقيقين أمير (25) عاماً، ومحمد موسى أبو لبدة (24) عاماً، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، الشاب حسن اسماعيل أبو الرب من بلدة قباطية، أثناء مروره على حاجز برطعة العسكري.ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين، وهم محمد وجيه ثوابتة (18) عاماً، ويوسف محمد ثوابتة (18) عاماً، وربيع احمد ثوابتة (17) عاماً، من بلدة بيت فجار، والشقيقين مهند محمود الوحش (21) عاماً، وحمزة (23) عاماً، من بلدة الخضر، وتيسير عزمي مناصرة (25) عاماً من بلدة الدوحة.