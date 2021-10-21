شؤون فلسطينية

غزة: تسجيل 5 وفيات و355 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: تسجيل 5 وفيات و355 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1907 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 700 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 181470 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 9072 حالة، وإجمالي المتعافين 170876 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1522 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 181 حالة، من بينها 120 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 467690 شخصا.

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