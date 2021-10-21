الجزائر تستورد 60 ألف طن من القمح الروسي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة (دميترا) الروسية، أنها وردت 60 ألف طن من القمح للجزائر، في أول طلبية كبيرة توردها روسيا لهذا البلد منذ عام 2016.وقالت (دميترا): "إن سفينتين أُرسلتا من ميناء تامان الروسي على البحر الأسود إلى ميناءين في الجزائر في أيلول/سبتمبر، وقبل المشتري الشحنة بالفعل"، وفق (روسيا اليوم).وأفاد نورمان كرون رئيس (دميترا) في بيان: " كانت الجزائر عادة ما تستورد القمح من فرنسا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا والأرجنتين، ومتطلباتها عالية فيما يتعلق بالجودة"، مضيفاً تنويع سوق التوريدات جزء مهم من استراتيجيتنا للنمو.وكانت الجزائر واحدة من قلة من مستوردي القمح الرئيسيين الذين لم تكن موسكو تستطيع الوصول إليهم حتى تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، عندما خففت الجزائر شروطها بشأن الضرر الناجم عن الحشرات، وسمح ذلك بتلقيها عروض قمح البحر الأسود عالي البروتين.