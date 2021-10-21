السعودية: انخفاض أسعار النفط قد يسبب أزمة طاقة خطيرة

رام الله - دنيا الوطنأفاد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن انخفاض أسعار النفط قد يشل الاستثمارات ويسبب (أزمة طاقة خطيرة).وقال الجدعان في المقابلة لشبكة (CNBC) الأمريكية: " إن السعودية لا تريد أيضا أن ترى أسعار النفط مرتفعة، معتبراً أن ذلك سيقود إلى "شلل للاقتصاد العالمي".وفي معرض رده على توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سعر النفط قد يصل إلى (100) دولار للبرميل، قال الجدعان: " إن السعودية لا تريد أبدا خروج أسعار النفط عن السيطرة".وتابع "بشكل عام نريد أن نرى أسعار جيدة للمنتجين وللمستثمرين أيضا حتى يتمكنوا من الاستثمار في ضوء احتياج العالم للطاقة، أسعار لا تؤثر سلبا على تعافي العالم من تداعيات الجائحة".وأكد الجدعان، أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، لن يؤثر كثيرا على المملكة التي تمكنت من تنويع إيراداتها ومشاريعها، وضاعفت الإيرادات غير النفطية.والأسبوع الماضي، توقع الرئيس بوتين، في جلسة (أسبوع الطاقة الروسي) أن يصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل، مجيبا على سؤال بهذا الصدد بقوله "من المحتمل جدا".وتواصل الأسعار في سوق الطاقة الأوروبية الارتفاع هذا العام، مسببة في مشاكل مزمنة للحكومات ومن ورائها الشعوب التي تتحمل في النهاية الفاتورة، والأكثر إثارة للقلق أنه في ظل انتعاش الاقتصاد من المرجح أن تستمر الأسعار بالنمو.