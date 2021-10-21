الرئيس السوري يبحث مع ولي عهد أبوظبي سبل تعزيز التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطنبحث الرئيس السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي مع محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، مساء الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة.وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد بحث محمد بن زايد مع الرئيس السوري، خلال الاتصال، علاقات البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة.كما تناول الاتصال، وفق الوكالة الرسمية، تطورات الأوضاع في سوريا و منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.