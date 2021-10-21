دولي

ارتفاع عدد قتلى الهند ونيبال إلى 131 قتيلاً جراء فيضانات عارمة

ارتفاع عدد قتلى الهند ونيبال إلى 131 قتيلاً جراء فيضانات عارمة
فيضانات في الهند
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي ضربت ولاية أوتاراخند شمالي الهند، إلى 54 شخصا على الأقل، فيما أوقعت الفيضانات عشرات القتلى في نيبال المجاورة أيضا.

وأشار المركز الحكومي الهندي لإدارة الكوارث اليوم الخميس إلى أن 5 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين جراء فيضانات أوتاراخند.

وحذر خبراء الأرصاد الهندية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة ونصحوا السكان بعدم مغادرة منازلهم لأسباب تتعلق بالسلامة.

وكانت السلطات قد تحدثت أمس الأربعاء عن سقوط 46 ضحية على الأقل بفيضانات أوتاراخند.

وشهدت الولاية الجبلية أمطارا متواصلة خلال الأيام الأربعة الماضية تسببت في غرق الطرق وتدمير الجسور وانهيارات أرضية جرفت عدة منازل، ما دفع السلطات إلى إرسال أكثر من 2000 فرد من القوات شبه العسكرية والشرطة المدنية إلى المنطقة.

وطالت الفيضانات دولة نيبال المجاورة أيضا، حيث لقي 77 شخصا على الأقل مصرعهم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الخميس.

أخبار ذات صلة

السفارة الأمريكية تستنكر تصاعد &#34;العنف&#34; في سوريا

السفارة الأمريكية تستنكر تصاعد "العنف" في سوريا

الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا يجريان مفاوضات سرية لحل أزمة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا يجريان مفاوضات سرية لحل أزمة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

تركيا: اعتقال مواطنين أجانب بينهم روس بتهمة التجسس

تركيا: اعتقال مواطنين أجانب بينهم روس بتهمة التجسس

شاهد: قتلى وجرحى ودمار هائل بانفجار أنابيب غاز في الصين

شاهد: قتلى وجرحى ودمار هائل بانفجار أنابيب غاز في الصين

روسيا تعلن عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ (بولافا) الباليستي

روسيا تعلن عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ (بولافا) الباليستي

الكشف عن كارثة خطيرة أسوأ من وباء كورونا

الكشف عن كارثة خطيرة أسوأ من وباء كورونا

بايدن يعبّر عن قلقه بشأن صواريخ الصين الأسرع من الصوت

بايدن يعبّر عن قلقه بشأن صواريخ الصين الأسرع من الصوت

الهند تعطي مليار جرعة من لقاحات كورونا لسكانها

الهند تعطي مليار جرعة من لقاحات كورونا لسكانها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة

3 إصابات في 11 حادث سير خلال (24) ساعة الماضية

3 إصابات في 11 حادث سير خلال (24) ساعة الماضية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من قلقيلية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من قلقيلية

الصالح يفتتح مشروعا لتوليد الطاقة وآخر لقاعة متعددة الأغراض في بديا

الصالح يفتتح مشروعا لتوليد الطاقة وآخر لقاعة متعددة الأغراض في بديا

اشتية يلتقي فعاليات محافظة سلفيت ويبحث احتياجات المحافظة

اشتية يلتقي فعاليات محافظة سلفيت ويبحث احتياجات المحافظة

الاحتلال يعتقل شابا ويداهم بلدات وقرى في محافظة جنين

الاحتلال يعتقل شابا ويداهم بلدات وقرى في محافظة جنين

&#34;معبر رفح مغلق&#34;.. طالع حالة معابر قطاع غزة

"معبر رفح مغلق".. طالع حالة معابر قطاع غزة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ&#34;شبشب&#34;

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ"شبشب"

&#34;ان شاءالله تدفنينه&#34;.. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

"ان شاءالله تدفنينه".. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

ملكة بريطانيا ترفض لقب &#34;عجوز العام&#34;.. والسبب مثير للدهشة

ملكة بريطانيا ترفض لقب "عجوز العام".. والسبب مثير للدهشة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ"سوشيال ميديا"

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

عربي

شاهد: مجهولون يطلقون النار ويحطمون محطة للمحروقات شمالي لبنان

شاهد: مجهولون يطلقون النار ويحطمون محطة للمحروقات شمالي لبنان

الجزائر تستورد 60 ألف طن من القمح الروسي

الجزائر تستورد 60 ألف طن من القمح الروسي

الرئيس السوري يبحث مع ولي عهد أبوظبي سبل تعزيز التعاون المشترك

الرئيس السوري يبحث مع ولي عهد أبوظبي سبل تعزيز التعاون المشترك

تنظيم (سرايا قاسيون) يتبنى تفجير الحافلة بدمشق.. والخارجية السورية تعلق

تنظيم (سرايا قاسيون) يتبنى تفجير الحافلة بدمشق.. والخارجية السورية تعلق