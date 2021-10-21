ارتفاع عدد قتلى الهند ونيبال إلى 131 قتيلاً جراء فيضانات عارمة

وأشار المركز الحكومي الهندي لإدارة الكوارث اليوم الخميس إلى أن 5 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين جراء فيضانات أوتاراخند.



وحذر خبراء الأرصاد الهندية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة ونصحوا السكان بعدم مغادرة منازلهم لأسباب تتعلق بالسلامة.



وكانت السلطات قد تحدثت أمس الأربعاء عن سقوط 46 ضحية على الأقل بفيضانات أوتاراخند.



وشهدت الولاية الجبلية أمطارا متواصلة خلال الأيام الأربعة الماضية تسببت في غرق الطرق وتدمير الجسور وانهيارات أرضية جرفت عدة منازل، ما دفع السلطات إلى إرسال أكثر من 2000 فرد من القوات شبه العسكرية والشرطة المدنية إلى المنطقة.



وطالت الفيضانات دولة نيبال المجاورة أيضا، حيث لقي 77 شخصا على الأقل مصرعهم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الخميس.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الهندية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة التي ضربت ولاية أوتاراخند شمالي الهند، إلى 54 شخصا على الأقل، فيما أوقعت الفيضانات عشرات القتلى في نيبال المجاورة أيضا.