شاهد: والدة الأسـير الفسفوس المضرب عن الطعام تبكي بحرقه إلى جانبه

رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو، صباح اليوم الخميس، والدة الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ (100) يوم، تبكي بحرقة إلى جانبه في داخل مستشفى (برزلاي)، وتدعو له بفك الأسره.ونشر مكتب إعلام الأسرى مقطع فيديوعلى حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي (تلجرام) لوالدة الأسير فسفوس تقول فيه: "الله يوفقك، ربيتكم من دم قلبي، الله يفك أسرك، الله يهديك، الله يوقف معاك".وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الخميس الماضي، عن أن المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، أصدرت قراراً بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفسفوس، والذي يواجه وضعاً صحياً خطراً داخل المستشفى.