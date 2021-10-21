الهند تعطي مليار جرعة من لقاحات كورونا لسكانها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهند، اليوم الخميس، عن تقديم مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا لسكانها، وأنه تم تطعيم ثلاثة أرباع السكان بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لوباء كوفيد-19.وقالت الهند إنها أعطت، اليوم، الجرعة المليار من لقاح كورونا، وذلك بعد مرور 6 أشهر من ارتفاع هائل في عدد الإصابات أثارت مخاوف من انهيار النظام الصحي، وفقا لما ذكرته فرانس برس.وأوضحت الحكومة الهندية أن نحو ثلاثة أرباع السكان، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، تلقوا جرعة واحدة عل الأقل، مشيرة إلى أنه نحو 30 في المئة منهم تلقوا اللقاح بالكامل.يشار إلى أن الهند شهدت ذروة كبيرة لتفشي وباء كوفيد-19 في شهري أبريل ومايو الماضيين، عندما سجلت خلالها ما يزيد على 400 ألف إصابة و4 آلاف حالة وفاة يوميا، بينما واجهت المستشفيات وضعا يفوق طاقتها وامتلأت المحارق بالجثث.غير أنه منذ ذلك الحين، سجلت الإصابات في الهند تراجعا كبيرا وصل إلى أقل من 15 ألف إصابة يومية، وعادت معظم النشطات إلى طبيعتها.والهند هي ثاني دولة في العالم تصل إلى توزيع مليار جرعة، بعد الصين التي وصل عدد الذين تلقوا جرعة من اللقاح فيها إلى أكثر من 2.3 مليار، وفقا لأرقام صادرة عن الحكومة الصينية.