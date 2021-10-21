روسيا: اكتشاف متحور جديد بفيروس (كورونا) في البلاد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مسؤول صحي روسي عن اكتشاف إصابات فردية بطفرة (AY.4.2) من سلالة (دلتا) لفيروس (كوفيد-19) في روسيا، محذراً من احتمال تفشيه على نطاق واسع.وقال كامل حافظوف، رئيس فريق تطوير الطرق الجديدة لتشخيص الأمراض البشرية في معهد علوم الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك الروسي: "إن احتمال انتشار AY.4.2 على نطاق واسع في روسيا والعالم مرتفع للغاية، ولم يستبعد أن يتسبب هذا النوع من (دلتا) في زيادة إضافية للإصابات بالفيروس"، وفق (روسيا اليوم).في الوقت ذاته، أكد حافظوف أن اللقاحات المستخدمة في روسيا فعالة جدا ضد (AY.4.2)، كون هذا المتحور لا يختلف عن سابقاته لدرجة يمكن أن تؤثر بشكل جذري في قدرته على الارتباط بالأجسام المضادة.وأضاف استنادا إلى حقيقة أن لديه متغيرات في البروتين S بالذات، من المرجح أن تكون له علاقة بقابلية العدوى للانتقال أكثر من مدى شدة المرض.وفي وقت سابق، أقر ساجد جافيد، وزير الصحة البريطاني، بانتشار متحور (AY.4.2) من سلالة (دلتا) في بلاده، والذي قد يكون، وفقا للعلماء البريطانيين، أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10-15% من سلالة (دلتا) الأصلية.