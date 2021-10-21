الصالح يفتتح مشروعا لتوليد الطاقة وآخر لقاعة متعددة الأغراض في بديا



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للبلدة، الأربعاء، التقى خلالها برئيس البلدية وعدد من اعضاء البلدية، رافقه خلالها مدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي سلفيت رائد مقبل.



واطلع الصالح على طبيعة المشاريع المنجزة التي جرى افتتاحها اليوم، ومراحل العمل بها وآليات تطويرها خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المنفعة العامة التي أُنجزت لأجلها.



وبارك الصالح لأهالي بديا والمجلس البلدي انجاز هذه المشاريع الحيوية، والتي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية مضاعفة الجهود لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين على النحو الأفضل، وضرورة المشاركة والمساهمة المجتمعية في تحديد الاولويات ودعم تنفيذ اهم الاحتياجات من المشاريع.



وفي ذات السياق، تفقد الوزير الصالح مشروع إقامة حديقة عامة في قراوة بني حسان، وذلك خلال لقائه بالمجلس البلدي، حيث استمع لاحتياجات البلدية من المشاريع وبخاصة مساعدة البلدية في استكمال تأهيل الحديقة حيث استجاب الوزير لمطلبهم، كما واطلع على جهود المجلس البلدي في ترميم محيط موقع دار الضرب الاثري.



وكان الوزير الصالح قد شارك دولة رئيس الوزراء، مع عدد من الوزراء والمسؤولين في فعالية مساعدة المواطنين في قطف ثمار الزيتون بمدينة سلفيت.









رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، محطة لتوليد الطاقة من الخلايا الشمسية بقدرة 810 كيلو واط، ومشروعا لقاعة متعددة الأغراض في بلدة بديا بمحافظة سلفيت.