شؤون فلسطينية

اشتية يلتقي فعاليات محافظة سلفيت ويبحث احتياجات المحافظة

اشتية يلتقي فعاليات محافظة سلفيت ويبحث احتياجات المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، في مقر محافظة سلفيت، اليوم الأربعاء، الفعاليات المحلية والوطنية والشعبية والمجتمعية، بحضور محافظ سلفيت عبد الله كميل، وعدد من الوزراء والسفراء.

ووضع رئيس الوزراء الحضور في صورة الشأن السياسي العام، وعدم طرح أي مبادرة دولية تهدف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى الوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة نتيجة توقف الدعم الخارجي الدولي.

واطلع اشتية على أهم احتياجات ومطالب المحافظة، وما تعانيه جراء الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والانتهاكات المتواصلة من قبل الاحتلال، التي تشكل المشكلة الرئيسية فيها.

ووعد رئيس الوزراء بدراسة كافة الاحتياجات للعمل على تلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة، بما يساهم في النهوض بالمحافظة.

كما اجتمع اشتية بمدراء المؤسسة الأمنية في محافظة سلفيت، واطلع على الأوضاع الأمنية فيها، مشيدا بروح التماسك والتكاتف بين كافة مكونات المجتمع، والتي تشكل نموذجا للاستقرار والأمن والأمان.


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