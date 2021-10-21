شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين ويستدعي آخر من بيت لحم

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين ويستدعي آخر من بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين من مناطق مختلفة في بيت لحم، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: محمد وجيه ثوابتة (18 عاما)، ويوسف محمد ثوابتة (18 عاما)، وربيع احمد ثوابتة (17 عاما)، من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الشقيقين مهند محمود الوحش (21 عاما)، وحمزة (23 عاما)، من بلدة الخضر، إضافة الى تيسير عزمي مناصرة (25 عاما) من بلدة الدوحة غربا.

كما سلمت قوات الاحتلال الشاب نادر نائل طقاطقة من بلدة بيت فجار، بلاغا لمراجعة مخابراتها، في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".

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