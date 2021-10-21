الاحتلال يعتقل شابا ويداهم بلدات وقرى في محافظة جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا، واقتحمت عدة بلدات وقرى في محافظة جنين.وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية، وداهمت منازل عدة مواطنين وفتشتها، وعرف من أصحابها: ياسر نزال، وتحسين أبو الرب، ومعتصم خزيمية، كما اعتقلت الليلة الماضية الشاب حسن اسماعيل أبو الرب من البلدة أثناء مروره على حاجز برطعة العسكري .وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حي البعاجوة في بلدة يعبد، وكثفت من تواجدها العسكري، في محيط البلدة، فيما أوقف جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "دوتان" العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد، المركبات وفتشوها ودققوا في هويات راكبيها واستجوبوهم.كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى: زبوبا، ورمانة، وتعنك شرق جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قريتي الجلمة وعرانة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة.