رام الله: مستوطنون يقتلعون ويحطمون أكثر من 300 شجرة زيتون بالمزرعة الغربية

رام الله - دنيا الوطنأقدم مستوطنون على اقتلاع وتكسير أكثر من 300 شجرة زيتون من أراضي بلدة المزرعة الغربية، شمال مدينة رام الله.وقال رئيس المجلس البلدي سعادة زقوت: إن المزارعين تفاجأوا عند وصولهم الى حقولهم وأراضيهم المحاذية لمستوطنة "كفار راعيم"، بأن المستوطنين اقتلعوا وكسروا ما يزيد عن 300 شجرة زيتون.وأشار الى ان قوات الاحتلال والمستوطنين يسعون الى منع المواطنين من دخول تلك المنطقة، خاصة بعد اغلاق الشارع الزراعي المؤدي إليها ببوابة حديدية ومكعبات إسمنتية.