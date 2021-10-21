دولي

بعد حظره من تويتر وفيسبوك.. ترامب يطلق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي

بعد حظره من تويتر وفيسبوك.. ترامب يطلق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي.

وقال ترامب في بيان، "لقد أنشأت (تروث سوشل) ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا"، مشيراً إلى أنّ منصّته الجديدة ستنطلق تجريبياً الشهر المقبل على أن تصبح متاحة أمام العامّة في الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف الرئيس السابق، أنّ كبريات الشركات في وادي السيليكون "استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المنشقّة في أميركا"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة الثلاث، (فيسبوك) و(تويتر) و(يوتيوب)، فرضت حظراً على الملياردير الجمهوري في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير في محاولة لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.

وقبل حظره، كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون متابع على (تويتر) و35 مليوناً على (فيسبوك) و24 مليوناً على (إنستغرام).

ولطالما لجأ ترامب إلى (تويتر) للتواصل مع أنصاره، كما أنّ العديد من القرارات الأساسية التي اتّخذها حين كان رئيساً، والإقالات والتعيينات التي أجراها، كان يكشف عنها عبر هذه المنصّة.

ومنذ أشهر عدّة والرئيس السابق يعد أنصاره بإطلاق منصّته الخاصة للتواصل الاجتماعي.

ووفقاً للبيان فإنّه خلال الفترة التجريبية التي ستنطلق في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، يتعيّن على من يرغب بفتح حساب على منصّة (تروث سوشل) أن يتلقّى منها "دعوة" بعد أن يسجّل اسمه على قائمة انتظار في موقع إلكتروني مخصّص لهذه الغاية.

أما في الرّبع الأول من العام المقبل فسيصبح التسجيل متاحاً أمام الجميع.

ولفت البيان إلى أنّ الذراع الإعلامية الجديدة للرئيس السابق، "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا"، ستوفّر أيضاً خدمة الفيديو عند الطلب مع برامج ترفيهية وتدوينات صوتية "لا صحووية" أي مناهضة للقيم الليبرالية.

أخبار ذات صلة

ارتفاع عدد قتلى الهند ونيبال إلى 131 قتيلاً جراء فيضانات عارمة

ارتفاع عدد قتلى الهند ونيبال إلى 131 قتيلاً جراء فيضانات عارمة

الهند تعطي مليار جرعة من لقاحات كورونا لسكانها

الهند تعطي مليار جرعة من لقاحات كورونا لسكانها

روسيا: اكتشاف متحور جديد بفيروس (كورونا) في البلاد

روسيا: اكتشاف متحور جديد بفيروس (كورونا) في البلاد

إسرائيل: اتخاذ إجراءات احترازية في ظل اكتشاف المتحور المتفرع من &#34;دلتا&#34;

إسرائيل: اتخاذ إجراءات احترازية في ظل اكتشاف المتحور المتفرع من "دلتا"

(واللا): أمريكا وإسرائيل ستشكلان فريقاً خاصاً بمفاوضات إعادة فتح القنصلية الامريكية بالقدس

(واللا): أمريكا وإسرائيل ستشكلان فريقاً خاصاً بمفاوضات إعادة فتح القنصلية الامريكية بالقدس

شاهد: 46 قتيلا جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية بشمال الهند

شاهد: 46 قتيلا جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية بشمال الهند

بمشاركة (طالبان).. انطلاق محادثات &#34;صيغة موسكو&#34; حول أفغانستان

بمشاركة (طالبان).. انطلاق محادثات "صيغة موسكو" حول أفغانستان

مصرع 116 شخصًا وفقدان العشرات جراء الفيضانات في الهند ونيبال

مصرع 116 شخصًا وفقدان العشرات جراء الفيضانات في الهند ونيبال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من قلقيلية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من قلقيلية

الصالح يفتتح مشروعا لتوليد الطاقة وآخر لقاعة متعددة الأغراض في بديا

الصالح يفتتح مشروعا لتوليد الطاقة وآخر لقاعة متعددة الأغراض في بديا

اشتية يلتقي فعاليات محافظة سلفيت ويبحث احتياجات المحافظة

اشتية يلتقي فعاليات محافظة سلفيت ويبحث احتياجات المحافظة

الاحتلال يعتقل شابا ويداهم بلدات وقرى في محافظة جنين

الاحتلال يعتقل شابا ويداهم بلدات وقرى في محافظة جنين

اشتية: نرحب بتصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح مواصلة تقديم المساعدات لشعبنا

اشتية: نرحب بتصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح مواصلة تقديم المساعدات لشعبنا

برلماني أردني يوجه رسالة لقيادة حركة حماس.. هذه مفادها

برلماني أردني يوجه رسالة لقيادة حركة حماس.. هذه مفادها

الصحة الإسرائيلية تضع شرطاً لدخول العمال الفلسطينيين لإسرائيل

الصحة الإسرائيلية تضع شرطاً لدخول العمال الفلسطينيين لإسرائيل

هيئة الأسرى: أطباء الاحتلال حاولوا تغذية الأسير مقداد القواسمة قسراً

هيئة الأسرى: أطباء الاحتلال حاولوا تغذية الأسير مقداد القواسمة قسراً

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ&#34;شبشب&#34;

شاهد: ناهد السباعي تحضر مهرجان الجونة بالـ"شبشب"

&#34;ان شاءالله تدفنينه&#34;.. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

"ان شاءالله تدفنينه".. فنانة خليجية شهيرة تثير الجدل بتعليق متابعة لها

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

شاهد: تارا عماد تتعثر على السجادة الحمراء وتنقذ نفسها بصعوبة

ملكة بريطانيا ترفض لقب &#34;عجوز العام&#34;.. والسبب مثير للدهشة

ملكة بريطانيا ترفض لقب "عجوز العام".. والسبب مثير للدهشة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

بعد إعلان انفصالها.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج وثحدث ضجة

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

شاهد: مودل روز تكشف سبب رفضها للإنجاب.. وطليقها يكذبها

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

ما حقيقة إنفصال مهند الحمدي عن خطيبته؟

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ&#34;سوشيال ميديا&#34;

شاهد: وصلة رقص مثيرة لسمية الخشاب تحدث ضجة على الـ"سوشيال ميديا"

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بقبلتها له على السجادة الحمراء

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

شاهد: بشرى تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه حالتها الصحية

عربي

تنظيم (سرايا قاسيون) يتبنى تفجير الحافلة بدمشق.. والخارجية السورية تعلق

تنظيم (سرايا قاسيون) يتبنى تفجير الحافلة بدمشق.. والخارجية السورية تعلق

الكويت ترفع قيود (كورونا) وتعلن عودة الحياة الطبيعية

الكويت ترفع قيود (كورونا) وتعلن عودة الحياة الطبيعية

التحالف العربي يعلن مقتل 82 مسلحا حوثيا إثر عمليات في مأرب

التحالف العربي يعلن مقتل 82 مسلحا حوثيا إثر عمليات في مأرب

مصرع 17 شخصًا بحادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر المصرية

مصرع 17 شخصًا بحادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر المصرية