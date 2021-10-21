شؤون فلسطينية

تطورات حالة الطرق في شوارع غزة لليوم الخميس

تطورات حالة الطرق في شوارع غزة لليوم الخميس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوه "المرور" عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وأشارت إلى تحويل شارع عزالدين القسام من شارع عمر المختار جنوبًا حتى شارع الوحدة شمالًا ليصبح باتجاهين بدلا من اتجاه واحد حتى مفترق الشفاء.

كما نوهت لإغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة. 

وأشارت "المرور" إلى أنه تم تخصيص شارع اليرموك من تقاطع عمر المختار "أبو خضرة" حتى تقاطع مفترق مسجد أبو أيوب الأنصار شمالا للسير باتجاه واحد من الجنوب باتجاه الشمال. 

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