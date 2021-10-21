دولي

إسرائيل: اتخاذ إجراءات احترازية في ظل اكتشاف المتحور المتفرع من "دلتا"

إسرائيل: اتخاذ إجراءات احترازية في ظل اكتشاف المتحور المتفرع من "دلتا"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تقرر في ختام الجلسة الخاصة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الليلة الماضية، حول اكتشاف حالات إصابة معدودة في إسرائيل بمتحَوِّر "دلتا" الجديد، تقرر تكثيف التحقيقات الوبائية في هذه الحالات، والتواصل مع الدول حيث ظهر لتبادل المعلومات.

 كما تقرر تعديل الخطة الخاصة بالسياحة وفقا للمعلومات الخاصة بهذا المتحور، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وطمأن مدير قسم (كورونا) في مستشفى هاداسا، درور ميفوراخ، من انه لا يبدو أن هذه السلالة قاتلة، وأن هناك فرصاً جيدة لان يكون اللقاح ناجعا ضدها.

وفي غضون ذلك يستمر تحسن الصورة الوبائية في إسرائيل، إذ انخفض عدد مرضى (كورونا) بحالة خطيرة إلى 343 من ضمن حوالي 16 ألف حالة مرضية نشطة. 

ومن بين هؤلاء 256 لم يتلقوا التطعيم ضد الفيروس كما لم يتلق 23 منهم الجرعة الثالثة من اللقاح

وتشير آخر معطيات صادرة عن وزارة الصحة مساء اليوم الى رصد 640 إصابة جديدة تقريبا منذ منتصف الليلة، وتبلغ حصيلة الوفيات بالفيروس منذ ظهوره 8023 حالة.

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