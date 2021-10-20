تنظيم (سرايا قاسيون) يتبنى تفجير الحافلة بدمشق.. والخارجية السورية تعلق



بدورها، علقت الخارجية السورية على التفجير، قائلة: "إن توقيت التفجير الذي استهدف حافلة مبيت عسكرية في دمشق يوضح مجددا أجندة رعاته السياسية الذين وضعوا نصب أعينهم استهداف سوريا والشعب والمقدرات".



ونقلت وكالة (سانا) عن الخارجية، تأكيدها بأن ذلك التفجير يأتي في إطار استمرار محاولات التنظيمات المسلحة ورعاتها من أجل رفع معنوياتها وخاصة في إدلب.



وقالت الخارجية: "من غير الممكن تجاهل تزامن ذلك العمل الآثم مع أعمال إرهابية تسعى للعبث باستقرار شعوب ودول المنطقة خدمة للكيان الإسرائيلي ولمخططات رعاة الإرهاب الرامية لاستخدامه سلاحا سياسيا إجراميا لتحقيق غايات تدخلية دنيئة في الشؤون الداخلية لسوريا ودول المنطقة".



وأضافت: "إن الحكومة السورية تؤكد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في القيام بواجبها بمحاربة الإرهاب والعمل لإعادة الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها".



رام الله - دنيا الوطنأعلن فصيل (سرايا قاسيون) المسلح مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف، صباح اليوم الأربعاء، حافلة للجيش السوري في دمشق والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا.وأكد التنظيم، في بيان أصدره، مساء الأربعاء، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمكن من استهداف الحافلة التابعة للإسكان العسكري في وزارة الدفاع بواسطة عبوات ناسفة مزروعة أسفل الباص وسط العاصمة دمشق عند منطقة جسر الرئيس ما أدى إلى مقتل 14 عنصرا وإصابة آخرين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأفادت وكالة (سانا) السورية الرسمية بمقتل 14 شخصا وإصابة آخرين في تفجير بواسطة عبوتين ناسفتين في وقت سابق من الأربعاء، وذلك أثناء مرور حافلة تابعة للجيش السوري، مشيرة إلى أنه جرى تفكيك عبوة ناسفة ثالثة من قبل أفراد عناصر الهندسة العسكرية.