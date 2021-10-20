عربي

الكويت ترفع قيود (كورونا) وتعلن عودة الحياة الطبيعية

الكويت ترفع قيود (كورونا) وتعلن عودة الحياة الطبيعية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الصباح، الأربعاء، عودة "الحياة الطبيعية الحذرة" في الدولة، ودخول المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة العودة للحياة الطبيعية، وإلغاء القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) للمحصنين.

وقال الشيخ صباح خالد الصباح، بشأن آخر تطورات إجراءات الحكومة في مواجهة "كوفيد-19": "نحن اليوم أمام مسؤولية جديدة عنوانها (الكويت بعد الجائحة). بدأ الإعداد والاستعداد لها منذ أشهر، وبإذن الله ننهض جميعا في الكويت ونحقق تطلعات أمير البلاد وولي عهده في رفعة الكويت وشعبها"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

كما تقدم بالشكر "للجيش الأبيض، الذي كان ولا يزال خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض والأوبئة، على الوفاء بقسمهم والتفاني في عملهم".

وثمّن الصباح دور الوزراء في الحكومتين السابقتين والحكومة الحالية، على "كل ما قدموه من مثابرة وإخلاص"، مضيفا أنه "كانت هناك أخطاء في بعض القرارات، وكانت هناك آراء لم يؤخذ بها"، وفق ما ذكرت وكالة "كونا".

وتابع: "لعل في ذلك دروس عظيمة لي أنا شخصيا وللحكومة والقيادين. النجاحات في مواجهة الأزمة فاقت الأخطاء وقللت من الأضرار".

واستطرد: "نحن والعالم كنا أمام اختبار غير مسبوق على كافة المستويات، وفي مواجهة أخطار اقتصادية غير متوقعة، وأمام تحديات غير معروفة المدى. أثبت الكويتيون قدرتهم على مواجهة الكوارث والعبور بالدولة إلى بر الأمان".

أخبار ذات صلة

تنظيم (سرايا قاسيون) يتبنى تفجير الحافلة بدمشق.. والخارجية السورية تعلق

تنظيم (سرايا قاسيون) يتبنى تفجير الحافلة بدمشق.. والخارجية السورية تعلق

تسجيل صوتي للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قبل مقتله بساعات.. ماذا قال؟

تسجيل صوتي للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قبل مقتله بساعات.. ماذا قال؟

التحالف العربي يعلن مقتل 82 مسلحا حوثيا إثر عمليات في مأرب

التحالف العربي يعلن مقتل 82 مسلحا حوثيا إثر عمليات في مأرب

مصرع 17 شخصًا بحادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر المصرية

مصرع 17 شخصًا بحادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر المصرية

إسرائيل والإمارات تتفقان على أول عمل فضائي مشترك

إسرائيل والإمارات تتفقان على أول عمل فضائي مشترك

السعودية لـ &#34;مجلس الأمن&#34;: تحملوا مسؤولياتكم في إلزام إسرائيل بالانسحاب الأراضي الفلسطينية والجولان

السعودية لـ "مجلس الأمن": تحملوا مسؤولياتكم في إلزام إسرائيل بالانسحاب الأراضي الفلسطينية والجولان

الرئاسة اللبنانية: التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان يبدأ غدًا

الرئاسة اللبنانية: التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان يبدأ غدًا

سوريا تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)

سوريا تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إدارة السجون تعيد الأسيرين الأعرج وأبو هواش لسجن الرملة.. والقواسمة ما زال بالعناية المكثفة

إدارة السجون تعيد الأسيرين الأعرج وأبو هواش لسجن الرملة.. والقواسمة ما زال بالعناية المكثفة

كيف علّق الإعلام الإسرائيلي على زيادة حصة تجار غزة؟

كيف علّق الإعلام الإسرائيلي على زيادة حصة تجار غزة؟

وصول الأسيرة المحررة أبو كميل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول الأسيرة المحررة أبو كميل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

تفاصيل الاجتماع 50 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

تفاصيل الاجتماع 50 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

غزة: تفاصيل لقاء مدير عام الشرطة بممثلي الفصائل والحالات العسكرية بشأن الحالة المرورية

غزة: تفاصيل لقاء مدير عام الشرطة بممثلي الفصائل والحالات العسكرية بشأن الحالة المرورية

الصحة: 5 وفيات وتسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الصحة: 5 وفيات وتسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

مخطط يستهدف الأغوار بمضاعفة أعداد المستوطنين خلال 4 سنوات

مخطط يستهدف الأغوار بمضاعفة أعداد المستوطنين خلال 4 سنوات

شاهد: أهالي الأطفال المقدسيين ينتظرون جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال

شاهد: أهالي الأطفال المقدسيين ينتظرون جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال

منوعات

شاهد: هند القحطاني تتصدر &#34;ترند&#34; بزواجها بمهر يفوق الخيال

شاهد: هند القحطاني تتصدر "ترند" بزواجها بمهر يفوق الخيال

ما حقيقة عودة محمد سعد للفن من جديد؟

ما حقيقة عودة محمد سعد للفن من جديد؟

شاهد: جمال سليمان يهاجم الفنانين في مهرجان الجونة

شاهد: جمال سليمان يهاجم الفنانين في مهرجان الجونة

مخرج مصري يحذّر من خطورة تصريحات شريف منير.. ما السبب؟

مخرج مصري يحذّر من خطورة تصريحات شريف منير.. ما السبب؟

محمد رمضان يثير الجدل بعد اختياره ما بين &#34;الفقر والثروة&#34;

محمد رمضان يثير الجدل بعد اختياره ما بين "الفقر والثروة"

شاهد: أحمد السقا بفيديو مباشر يعتذر من جمهوره بسبب تصريح جريئ له

شاهد: أحمد السقا بفيديو مباشر يعتذر من جمهوره بسبب تصريح جريئ له

شاهد: الفيشاوي يعلن صلحه مع محمد رمضان.. و تعليقه مثير للجدل

شاهد: الفيشاوي يعلن صلحه مع محمد رمضان.. و تعليقه مثير للجدل

بعد غياب طويل.. هنا شيحة تكشف تفاصيل مثيرة عن شقيقتها حلا

بعد غياب طويل.. هنا شيحة تكشف تفاصيل مثيرة عن شقيقتها حلا

شاهد: سميح ساويرس عن محمد رمضان &#34;لم يُفرض علينا&#34;

شاهد: سميح ساويرس عن محمد رمضان "لم يُفرض علينا"

شاهد: وائل كفوري يمطئن جمهوره بنفسه عن حالته الصحية

شاهد: وائل كفوري يمطئن جمهوره بنفسه عن حالته الصحية

عربي

الكويت ترفع قيود (كورونا) وتعلن عودة الحياة الطبيعية

الكويت ترفع قيود (كورونا) وتعلن عودة الحياة الطبيعية

التحالف العربي يعلن مقتل 82 مسلحا حوثيا إثر عمليات في مأرب

التحالف العربي يعلن مقتل 82 مسلحا حوثيا إثر عمليات في مأرب

السعودية لـ &#34;مجلس الأمن&#34;: تحملوا مسؤولياتكم في إلزام إسرائيل بالانسحاب الأراضي الفلسطينية والجولان

السعودية لـ "مجلس الأمن": تحملوا مسؤولياتكم في إلزام إسرائيل بالانسحاب الأراضي الفلسطينية والجولان

الرئاسة اللبنانية: التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان يبدأ غدًا

الرئاسة اللبنانية: التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان يبدأ غدًا