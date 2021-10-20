عاجل

  • قناة (كان): اعتبارا من الشهر المقبل سيسمح للعمال الفلسطينيين الذي يستوفون شروط تلقي لقاح كورونا فقط بالدخول لإسرائيل

شؤون فلسطينية

الأسير يعقوب قادري يتحدث عن عقوبات جديدة بحقه في سجن (ريمونيم).. ماذا قال؟

الأسير يعقوب قادري يتحدث عن عقوبات جديدة بحقه في سجن (ريمونيم).. ماذا قال؟
رام الله - دنيا الوطن
كشف الأسير يعقوب محمود قادري، أحد الأسرى الستة الذين فروا من سجن "جلبوع"، أن إدارة سجن (ريمونيم) الإسرائيلي فرضت عقوبات جديدة بحقه.

وبين قادري في رسالة من داخل السجن، أنه لا يزال معزولًا في زنازين الانفرادي بسجن (ريمونيم) وسط ظروف معيشية سيئة جدًا، منذ اعتقاله، إضافة لحرمانه من أبسط حقوقه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.

وأفاد قادري، أن إدارة السجن قررت منعه نهائيًا من الاتصال بأهله، وذلك بعد أن تقدم بطلب رسمي للإدارة، كذلك منعه من الخروج إلى الساحة الفورة لمدة أسبوع.

ولفت إلى أنه كما تم سحب القشاطة من زنزانته التي يمسح بها الأرض، وبعد أن أجرى معهم مفاوضات حثيثة أعادوها له على أن تبقى أمام أعينهم، وسحبوا أيضًا منه الستارة الموجودة على باب دورة المياه، وأعادوها له مقصوصة إلى نصفين.

وأشار إلى أنهم قالوا له: "كل ثلاثة أشهر سنعطيك قسم منها على أن يغطي القسم السفلي من الحمام ودورة المياه من أجل اتاحة الفرصة للسجانين لإلقاء نظرة عليه أثناء مرورهم سواءً بالليل أو النهار".

وأضاف: "منعوني من إدخال خزانة لوضع ملابسي بها والتي أضعها حتى الآن على الأرض، ومنعي من إدخال مواد التنظيف إلا بكميات محدودة وللاستعمال لمرة واحدة فقط".

وتابع قادري: "الطعام ما زال على حاله، سيء جدًا، والملابس التي أخذتها في بداية العزل ما زالت هي بحجم كبير جدًا، فقط سمحوا لي بغسلها كل أسبوع مرة".

يذكر أن الأسير يعقوب ينحدر من قرية بئر الباشا بمحافظة جنين، ولد بتاريخ 22/12/1972م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 18/10/2003 وأصدرت المحكمة بحقه حكمًا بالسجن المؤبد (مرتين) بالإضافة إلى (35 عامًا).

وقبل شهر، تمكن قادري برفقة كلا من محمود ومحمد العارضة وزكريا الزبيدي وأيهم كممجي ومناضل انفيعات، من الهروب من سجن جلبوع عبر فتحت نفق تم حفرها في مرحاض السجن، واعيد اعتقاله بعد أربعة من أيام من فراره بمدينة الناصرة.

أخبار ذات صلة

الصحة الإسرائيلية تضع شرطاً لدخول العمال الفلسطينيين لإسرائيل

الصحة الإسرائيلية تضع شرطاً لدخول العمال الفلسطينيين لإسرائيل

هيئة الأسرى: أطباء الاحتلال حاولوا تغذية الأسير مقداد القواسمة قسراً

هيئة الأسرى: أطباء الاحتلال حاولوا تغذية الأسير مقداد القواسمة قسراً

الاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخرين تصدو لاقتحام المتطرف بن غفير لباب العامود

الاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخرين تصدو لاقتحام المتطرف بن غفير لباب العامود

الرجوب: سيسبق اجتماع المجلس المركزي حوارات فلسطينية للاتفاق على جدول أعماله

الرجوب: سيسبق اجتماع المجلس المركزي حوارات فلسطينية للاتفاق على جدول أعماله

إدارة السجون تعيد الأسيرين الأعرج وأبو هواش لسجن الرملة.. والقواسمة ما زال بالعناية المكثفة

إدارة السجون تعيد الأسيرين الأعرج وأبو هواش لسجن الرملة.. والقواسمة ما زال بالعناية المكثفة

كيف علّق الإعلام الإسرائيلي على زيادة حصة تجار غزة؟

كيف علّق الإعلام الإسرائيلي على زيادة حصة تجار غزة؟

وصول الأسيرة المحررة أبو كميل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول الأسيرة المحررة أبو كميل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

تفاصيل الاجتماع 50 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

تفاصيل الاجتماع 50 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إدارة السجون تعيد الأسيرين الأعرج وأبو هواش لسجن الرملة.. والقواسمة ما زال بالعناية المكثفة

إدارة السجون تعيد الأسيرين الأعرج وأبو هواش لسجن الرملة.. والقواسمة ما زال بالعناية المكثفة

كيف علّق الإعلام الإسرائيلي على زيادة حصة تجار غزة؟

كيف علّق الإعلام الإسرائيلي على زيادة حصة تجار غزة؟

وصول الأسيرة المحررة أبو كميل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصول الأسيرة المحررة أبو كميل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

تفاصيل الاجتماع 50 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

تفاصيل الاجتماع 50 لمجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات

غزة: تفاصيل لقاء مدير عام الشرطة بممثلي الفصائل والحالات العسكرية بشأن الحالة المرورية

غزة: تفاصيل لقاء مدير عام الشرطة بممثلي الفصائل والحالات العسكرية بشأن الحالة المرورية

الصحة: 5 وفيات وتسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

الصحة: 5 وفيات وتسجيل 275 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

مخطط يستهدف الأغوار بمضاعفة أعداد المستوطنين خلال 4 سنوات

مخطط يستهدف الأغوار بمضاعفة أعداد المستوطنين خلال 4 سنوات

شاهد: أهالي الأطفال المقدسيين ينتظرون جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال

شاهد: أهالي الأطفال المقدسيين ينتظرون جلسات محاكمة أطفالهم الذين اعتقلهم الاحتلال

منوعات

شاهد: هند القحطاني تتصدر &#34;ترند&#34; بزواجها بمهر يفوق الخيال

شاهد: هند القحطاني تتصدر "ترند" بزواجها بمهر يفوق الخيال

ما حقيقة عودة محمد سعد للفن من جديد؟

ما حقيقة عودة محمد سعد للفن من جديد؟

شاهد: جمال سليمان يهاجم الفنانين في مهرجان الجونة

شاهد: جمال سليمان يهاجم الفنانين في مهرجان الجونة

مخرج مصري يحذّر من خطورة تصريحات شريف منير.. ما السبب؟

مخرج مصري يحذّر من خطورة تصريحات شريف منير.. ما السبب؟

محمد رمضان يثير الجدل بعد اختياره ما بين &#34;الفقر والثروة&#34;

محمد رمضان يثير الجدل بعد اختياره ما بين "الفقر والثروة"

شاهد: أحمد السقا بفيديو مباشر يعتذر من جمهوره بسبب تصريح جريئ له

شاهد: أحمد السقا بفيديو مباشر يعتذر من جمهوره بسبب تصريح جريئ له

شاهد: الفيشاوي يعلن صلحه مع محمد رمضان.. و تعليقه مثير للجدل

شاهد: الفيشاوي يعلن صلحه مع محمد رمضان.. و تعليقه مثير للجدل

بعد غياب طويل.. هنا شيحة تكشف تفاصيل مثيرة عن شقيقتها حلا

بعد غياب طويل.. هنا شيحة تكشف تفاصيل مثيرة عن شقيقتها حلا

شاهد: سميح ساويرس عن محمد رمضان &#34;لم يُفرض علينا&#34;

شاهد: سميح ساويرس عن محمد رمضان "لم يُفرض علينا"

شاهد: وائل كفوري يمطئن جمهوره بنفسه عن حالته الصحية

شاهد: وائل كفوري يمطئن جمهوره بنفسه عن حالته الصحية

عربي

التحالف العربي يعلن مقتل 82 مسلحا حوثيا إثر عمليات في مأرب

التحالف العربي يعلن مقتل 82 مسلحا حوثيا إثر عمليات في مأرب

السعودية لـ &#34;مجلس الأمن&#34;: تحملوا مسؤولياتكم في إلزام إسرائيل بالانسحاب الأراضي الفلسطينية والجولان

السعودية لـ "مجلس الأمن": تحملوا مسؤولياتكم في إلزام إسرائيل بالانسحاب الأراضي الفلسطينية والجولان

الرئاسة اللبنانية: التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان يبدأ غدًا

الرئاسة اللبنانية: التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان يبدأ غدًا

سوريا تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)

سوريا تسجل ارتفاعاً في عدد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا)