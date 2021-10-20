دولي

(واللا): أمريكا وإسرائيل ستشكلان فريقاً خاصاً بمفاوضات إعادة فتح القنصلية الامريكية بالقدس

(واللا): أمريكا وإسرائيل ستشكلان فريقاً خاصاً بمفاوضات إعادة فتح القنصلية الامريكية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (واللا) الإسرائيلي، عن مسؤولي إسرائيليين، أنه من المتوقع أن تشكل الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، والحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، فريقاً مشتركاً؛ لإجراء مفاوضات سرية في محاولة لحل الخلاف حول الخطة الأمريكية لإعادة فتح القنصلية الامريكية شرقي القدس.

وكانت مصادر في مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، قد نفت أن تكون الإدارة الأمريكية، تخطط لفتح القنصلية الدبلوماسية للفلسطينيين شرقي القدس، إضافة إلى نقل السفارة من تل أبيب إلى هناك. 

وأكدت المصادر لصحيفة (معاريف) أنه لم يطرأ تغيير على الموضوع ولا يوجد اتفاق إسرائيلي على فتح القنصلية، فهذه هي أخبار كاذبة. 

وذكر موقع (عكا) أن مصدر أميركي مقرب من إدارة الرئيس جو بايدن تحدث إلى صحيفة القدس، من المتوقع أن تفتح القنصلية بالقدس أبوابها في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد فترة وجيزة من الموافقة على ميزانية الدولة في الكنيست.

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